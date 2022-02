Mer fra junior-VM i langrenn:

Finske Arsi Ruuskanen var i føringen nesten hele rennet, men var lenge pressa av svenske Leo Johansson som hadde åpna hardt. Til slutt sikra finnen seg seieren med 6,7 sekunder.



Sjøl om seieren til Ruuskanen var imponerende, så er det nok ikke gitt at Finland i ferd med å få fram en arvtaker etter Ivo Niskanen. Dette løpet skiller seg klart ut sammenligna med det nivået Ruuskanen har holdt i verdenscup og Skandinaviske cup tidligere i år. Vinneren sjøl var også overraska over at det skulle gå så bra.

– Jeg er veldig fornøyd med denne gullmedaljen. Det var en stor overraskelse for meg, men jeg tok virkelig i i dag, fortalte han til Skiforbundet etter løpet.



Sølvvinneren hadde på sin side følgende kommentar:

– Jeg åpna litt for hardt, så det ble veldig tøft i disse løypene, mente Johansson. Løypene på Lygna har lange bakker, og vinnertid på over 40 minutter forteller om en krevende trasé på ikke alt for skarpt føre.



Håvard Moseby var med langt framme hele veien, og til slutt kunne han stake inn til bronse, 28 sekunder bak vinneren og med 2 sekunders margin til fjerdeplassen.

– Det ble et tøft løp, men jeg følte meg ikke så bra i starten. Etter hvert fokuserte jeg på bronsemedaljen, og jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte den, sa Håvard Moseby som på forhånd uttalte at han la litt ekstra i dette rennet siden det er siste året han kan være med i aldersbestemte mesterskap.



Den norske laginnsatsen var god med til sammen tre norske topp 10-plasseringer. I tillegg til Mosebys 3. plass, ble det 6. plass til Andreas Fjorden Ree og 8. plass til Iver Tildheim Andersen. Martin Kirkeberg Mørk som hadde vært ute med korona tett innpå mesterskapet, var ikke på sitt vante nivå og kom i mål på 38. plass.



Mens de russiske guttene har dominert mesterskapet i U20-klassen, var resultatene deres langt mer beskjedne her med Ivan Gorbunov som bestemann på 10. plass.





