Seks av de åtte beste fra Tartu Ski Marathon sist søndag, der Britta Johansson Norgren suverent, sto på startstreken da det var tid for den 34. Tjejvasan lørdag formiddag. Forholdene ved starten i Oxberg bød på strålende sol, ni minusgrader og steinharde løyper. Det var forventet høy hastighet og store muligheter for rekordtider.



Det var totalt 45 påmeldte i eliteklassen de det norske innslaget var Laila Kveli og Magni Smedås. Laila Kveli som var fjorårets firer og vinner tilbake i 2015 stilte til start for 11. gang, mens Magni Smedås gjorde sin første start. Dalsbygda-jenta som gjør sin første sesong i Visma Ski Classics i vinter, spurtet søndag ned Lina Korsgren i kampen om 3.plassen i Tartu Ski Marathon. Lina Korsgren vant Tjejvasan i fjor etter en fotofinish med Britta Johansson Norgren.

Rekordbonus

Lina Korsgren satte fart fra start og tetgruppa ble raskt redusert til sju løpere. Ved Hökberg,19 kilometer før mål tok Britta Johansson spurtprisen foran Lina Korsgren. Takket være fartsøkningen opp til spurtpunktet fikk de to en luke på 4-5 sekunder ned til Linn Sömskar, Ida Dahl og Magni Smedås. Spurtprisen i Eldris 9 km før mål, igjen ble vunnet av Lina før Britta. Her var forfølgertrioen14 sekunder bak. Lina var først i sporet, men like før Auklandsbrua gikk Britta opp opp i tet og Lina kunne ikke svare. Dermed fikk fjorårets toer revansje og vant med to sekunders margin på 1.15.39 som også ga en rekordbonus på hele 50 000 SEK.

Beste på sju år

Magni Smedås tok 3. plassen etter en spurtoppgjør hvor Ida Dahl ble nummer fire og Linn Sömskar femte. Smedås sto dermed for den beste norske plasseringen i Tjejvasan siden 2015. Hun var fornøyd og syntes det var veldig gøy å gå på Tjejvasan. Alle de fem første gikk for øvrig raskere enn forrige rekordtiden på 1.16.44.



Totalt var nesten 3500 påmeldt til Tjejvasan 2022 hvorav bortimot 3100 fullførte det 30 km lange turen mellom Oxberg og Mora.

Resultater Tjejvasan 26.02.2022: Pl. Navn Klasse Klubb Tid Diff 1 Johansson Norgren, Britta (SWE) D35 Lager 157 Ski Team 01:15:39 +00:00 2 Korsgren, Lina (SWE) D21 Team Ramudden 01:15:41 +00:02 3 Smedås, Magni (NOR) D21 Team Eksjöhus 01:16:18 +00:39 4 Dahl, Ida (SWE) D21 Team Ramudden 01:16:20 +00:41 5 Sömskar, Linn (SWE) D21 Team Eksjöhus 01:16:24 +00:45 6 Settlin, Evelina (SWE) D21 Team Engcon 01:17:29 +01:50 7 Solin, Jenny (SWE) D21 Team Engcon 01:17:30 +01:51 8 Jonasson, Maria (SWE) D21 Falun Borlänge Skidklubb 01:19:34 +03:55 9 Kveli, Laila (NOR) D35 Team Engcon 01:19:35 +03:56 10 Hallqvist, Frida (SWE) D21 Exsitec Ski Team 01:19:35 +03:56 11 Erkers, Frida (SWE) D21 Team Robinson Trentino 01:19:36 +03:57 12 Bångman, Hedda (SWE) D21 Team Eksjöhus 01:19:36 +03:57 13 Palmberg, Ida (SWE) D21 Team Ramudden 01:19:37 +03:58 14 Hallqvist, Ingrid (SWE) D21 Åsarna Idrottsklubb 01:19:37 +03:58 15 Johansson, Linnea (SWE) D21 Lager 157 Ski Team 01:19:59 +04:20 16 Hedenström, Karolina (SWE) D21 Östersunds Skidlöpareklubb 01:20:04 +04:25 17 Elebro, Sofie (SWE) D21 Team Næringsbanken 01:20:49 +05:10 18 Modig, Lovisa (SWE) D21 Falun Borlänge Skidklubb 01:20:51 +05:12 19 Olofsson, Maria (SWE) D21 Kalix Skidklubb 01:20:52 +05:13 20 Lindberg, Sofia (SWE) D21 Team Nordic Jobs Worldwide 01:20:58 +05:19 21 Ivarsson, Emma (SWE) D21 Årsunda Idrottsförening 01:22:04 +06:25 22 Jönsson, Wilma (SWE) D21 Östersunds Skidlöpareklubb 01:22:48 +07:09 23 Mccallan, Elin (SWE) D21 Stockholms Rullskidklubb 01:23:34 +07:55 24 Björnsdotter, Alba (SWE) D17-20 Järpens Skidklubb 01:23:35 +07:56 25 Adriansson, Sandra (SWE) D40 Borgstena IF 01:23:35 +07:56 Øvrige norske i konkurranseklassen: 36 Nordby, Jill (NOR) D45 Finnskogarnas SK 01:25:28 +09:49 125 Aukland, Marianne (NOR) D40 01:37:09 +21:30 263 Nybrenna, Gunn Marit (NOR) D50 01:53:05 +37:26 323 Överby, Vibeke (NOR) D21 02:00:28 +44:49

