- Planen var at jeg skulle løpe i en miksklasse. Da jeg fikk vite at tiden da ikke ville bli godkjent som EM-krav, valgte jeg å løpe alene, sier talentet som takker arrangøren for velvilje til å få gjennomført det.



Den talentfulle jenta fra Vik tok EM-kravet på 1500 meter i fjor da hun gjorde 4.25,40. Under senior-NM i Ulsteinvik for noen uker tilbake ble hun nummer ni på 4.33.

- Helgens løp var en betydelig bedre sportslig prestasjon, sier fotballspilleren med den helt spesielle forhistorien. Det var først i fjor Marte begynte å ta friidretten på alvor.

- Da fotballen var nedstengt i fjor vår, reiste jeg til et par stevner i Bergen og Oslo, sier Marte som da gjorde 2.12 på 800 meter og 4,25 på 1500 meter. Hun var kvalifisert for fjorårets U-18 EM som ble avlyst. Kravene til U-18 EM er 2.11,00, 4.32 og 9.50.

- Fotballen har klar førsteprioritet, understreker Marte, som ikke løp etter sommerferien i fjor da fotballen igjen begynte å rulle. Marte har de siste årene spilt for Kaupanger på nivå tre etter at hun forlot moderklubben Vik.

- Denne sesongen er vi blitt en del av Sogndal, sier Marte, som presiserer at hun vil rydde plass til sommerens EM i Jerusalem om det blir aktuelt.



