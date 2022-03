Valdresrennet ble arrangert for første gang søndag. Arrangørene bak var det mer kjente og tradisjonsrike Valdresrittet. Denne gangen var altså sykkelen byttet ut til fordel for langrennsskiene. Det er Vestre Slidre IL som står bak arrangementet og det er planer om en trippel. I tillegg til Valdresrennet, vil altså det tradisjonsrike Valdresrittet, som i år arrangeres 23. juli, inngå. Sist ut i trippelen blir Valdresløpet som kommer til å bli arrangert for første gang til høsten.



Hoveddistansen i Valdresrennet hadde seedingsstatur til Birkebeinerrennet, slik også Valdresrittet gjelder som seeding til Birkebeinerrittet. Denne var det Vetle Thyli, Team Kaffebryggeriet, som vant på 1.29.35. På de neste plassene i herreklassen var Sigurd Sollien Hulbakk, Hemsedal IL / Team Synnfjell på 1.34.10 og Bård Eskil Bjørndalen, Team Kaffebryggeriet på 1.36.19.



Kvinneklassen ble vunnet av Maren Wangensteen, Øystre Slidre IL på 1.47.09. Thea Snortheimsmoen, Vestre IL kom på 2. plass på 1.51.21 og Ingrid Bye Løken, Veritas BIL kom på 3. plass med 1.57.40.



Det var totalt 44 fullførende deltakere (8 kvinner og 36 menn) i konkurranseklassene på 32 km.



I tillegg til den 32 km lange konkurranseklassen var det egen trimklasse på 16 km. Her var det 19 fullførende.





Vetle Thyli (i midten) vant tidenes første utgave av Valdresrennet. Her etter å ha vunnet HalvBirken i 2018. (Arkivfoto: Finn Olsen)



Resultater kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Maren Wangensteen Øystre Slidre IL K21-39 01:47:09 2 Thea Snortheimsmoen Vestre Slidre IL K21-39 01:51:21 3 Ingrid Bye Løken Veritas BIL K21-39 01:57:40 4 Hege SNORTHEIMSMOEN Vestre Slidre IL K21-39 02:04:32 5 Marte Garvik Vestre Slidre IL / Vestre Slidre Il/Team Valdres K17-20 02:05:04 6 Ragnhild Camilla Schreiner OSLO K21-39 02:17:44 7 Karoline Aalberg Brennabu K21-39 02:33:36 8 Helle Aanesen OSLO K50-59 02:35:00



Resultater menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Vetle THYLI Team Kaffebryggeriet M21-39 01:29:35 2 Sigurd Sollien HULBAK Hemsedal IL / Team Synnfjell M21-39 01:34:10 3 Bård Eskil Bjørndalen Team Kaffebryggeriet M21-39 01:36:19 4 Per Ingvar Tollehaug Eiker Skiklubb / Team Synnfjell M17-20 01:36:46 5 Espen BERGET Mjøsski M21-39 01:41:03 6 Ådne Hellandsvik Norborg IL / Humorsatsing M21-39 01:47:57 7 Morten Haugen Skrautvål IL M21-39 01:51:39 8 Kristian Stensholt SPIKKESTAD M21-39 01:52:04 9 Odd Vidar Hippe Ulnes IL M50-59 01:55:19 10 Gunnar H. Lille Asker Skiklubb M50-59 01:56:43 11 Sondre Østbye Stövern Nedre Sigdal IF M17-20 01:57:14 12 Mons Svendal Aase Viking, TIF M50-59 01:59:33 13 Ivar Bjaadal Foren.Til Ski-Idrettens Fremme M40-49 02:03:01 14 Nils Garvik Vestre Slidre IL M50-59 02:07:00 15 Trond Myhre Fossum M50-59 02:08:16 16 Paul Einar Borgen Fossum IF / Fossum/Sportsmaster M60-69 02:09:22 17 Ola Brennhovd Gol il M60-69 02:10:40 18 Martin Stövern Nedre Sigdal IF M40-49 02:12:22 19 Asbjørn Fleisje Gjelleråse IF M60-69 02:14:22 20 Herbjørn Brennhovd Gol IL M70-79 02:15:18 21 Svein Tore Jensen Kilkameratene, IF M70-79 02:15:42 22 Henning Bøhn Hansen JAR M40-49 02:20:08 23 Nils Hjelle Team Sportsmanden M50-59 02:20:09 24 Terje Pettersen Røa IL M70-79 02:23:12 25 Tore Øygard Hakadal IL M50-59 02:25:50 26 Erik Knudsen Erik Knudsen M50-59 02:28:13 27 Ola Espelien Etnedal Skilag M60-69 02:29:55 28 Torbjørn Langødegård LEIRA I VALDRES M60-69 02:32:54 29 Morten Lycke IL Jardar M60-69 02:34:37 30 Aleksander Johansen OSLO M21-39 02:34:39 31 Anders Wensaas OSLO M50-59 02:39:39 32 Bent Koksvik OSLO M60-69 02:46:51 33 Ole Goplen Torpa Ski / Ole Goplen M50-59 02:47:30 34 Gunnar Foseid Romerike Politiidrettslag M40-49 02:50:31 35 Ola Fosheim Vestre Slidre IL Menn 80+ 02:51:59 36 Harald Åsødegård Vest-Torpa UL M50-59 03:19:38

