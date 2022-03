Robert Hisdal var beste mann og løp inn til den glimrende tiden 15:51 i den flate løypen på Espeland utenfor Bergen. I Kondis-statistikken for i fjor står han med 15:39 som årsbeste, så han har tydeligvis holdt treningen ved like gjennom vinteren. På andreplassen fulgte den langt yngre Noah B Raknes på 17:25.

Vinneren av kvinneklassen var også ganske suveren i dagens løp, Rebecca Hilland tok her seieren på gode 16:57. Vi har ikke sett så mye til Rebecca på gateløp det siste året, men hun løper fremdeles fort. På andreplass fulgte her den lokale veteranen Vigdis Gaupholm Reigstad på 19:03.

Dette var det sjette og siste løpet i sesongen Frikarusell, og det var vel de beste forholdene som har vært her denne sesongen. Det har ofte kommet regn- og snøbyger ved start i dette løpet.

Ut fra start er det Robert Hisdal som tar teten. Rebecca Hilland og Noah B Raknes følger på.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 26 Rebecca Hilland KALANDSEIDET Kvinner 40 - 44 år 16:57 2 59 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL / Fr Kvinner 45 - 49 år 19:03 3 1105 Mirjam Mjelde Osterøy IL Kvinner 50 - 54 år 20:34 4 62 Marianne Nesbø Ådland FRI IL Kvinner 50 - 54 år 20:37 5 1107 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:36 6 30 Hanne Liland Varegg Fleridrett Kvinner 50 - 54 år 22:58 7 1097 Ann-Helen Dalen Sotragjengen Kvinner 23 - 34 år 25:21 8 52 Nora Hauge Svendsen HAUKELAND Kvinner 50 - 54 år 26:32 9 1101 Emma Skålevik Ask Friidrett Jenter 18 - 19 år 29:05



Vigdis Gaupholm Reigstad løp inn til en andreplass på 19:03. Tiden kan gjerne holde til en topp-ti-plassering på Kondisstatistikken for klasse 45 - 49 år når dette året skal oppsummeres.

Resultatliste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1098 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb Menn 40 - 44 år 15:51 2 1108 Noah B Raknes Osterøy IL / Team Batti Gutter 16 - 17 år 17:24 3 1104 Kenneth Westerheim Stord IL (Allianseidrettslag) Menn 50 - 54 år 17:50 4 1103 Sigbjørn Reigstad Osterøy IL Menn 40 - 44 år 17:56 5 34 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene Menn 50 - 54 år 17:59 6 1106 Philip Vang Ask Friidrett Menn 40 - 44 år 18:18 7 15 Eirik Frøholm FRI IL Menn 35 - 39 år 19:22 8 1100 Åsmund Skålevik Ask Friidrett Menn 45 - 49 år 19:57 9 4 Knut Arve Engesæt FRI IL Menn 55 - 59 år 20:32 10 1 Ronny Førland FRI IL Menn 45 - 49 år 20:45 11 1096 Eilif Villanger Ask Friidrett Menn 70 - 74 år 21:12 12 43 Jonas Kversøy FRI IL Menn 50 - 54 år 21:49 13 35 Helge Såtendal ESPELAND Menn 45 - 49 år 21:53 14 36 Steinar Lohne FRI IL Menn 55 - 59 år 22:11 15 45 Janos Kozma FRI IL / Asko Menn 40 - 44 år 22:42 16 24 Terje Iversen BERGEN Menn 50 - 54 år 22:50 17 1095 Johannes Lunde Laksevåg TIL Menn 75 - 79 år 22:53 18 1102 Elias Skålevik Ask Friidrett Gutter 14 - 15 år 23:42 19 17 Knut-Erik Midttun FRI IL Menn 50 - 54 år 23:49 20 1094 Leander Stephansen FRI IL Kvinner 23 - 34 år 24:26 21 1099 Audun Worren GARNES Menn 65 - 69 år 25:27 22 40 Kjell Tore Andersen BREISTEIN Menn 65 - 69 år 26:29 23 63 Lukas Sunde FRI IL Gutter 12 - 13 år 27:58 24 22 Asbjørn Kvernrød Gular Menn 75 - 79 år 32:47 25 33 Egil Trosvik RÅDAL Menn 70 - 74 år 36:00



Hanne Liland vant et par løpesko, trukket ut blant dem som hadde deltatt på alle løpene i årets Frikarusell. De som har deltatt i alle løpene er: Janos Kozma, Hanne Liland, Jonas Kversøy, Bjørn Harald Bongom, Steinar Lohne, Eirik Frøholm og Egil Trosvik.

To av dem som representerer Ask Friidrett: Philip Vang og Eilif Villanger. Eilif er forøvrig en av landets aller beste i sin aldersklasse: i fjor var han nestbeste løper i klasse 70 - 74 år med en tid på 21:14. Og i dag løp han to sekunder raskere!



Knut-Erik Midttun, Jonas Kversøy, Terje Iversen og Ronny Førland.