World Athletics varsler at alle utøvere, støttepersonell og funksjonærer fra Russland og Hviterussland vil bli eksludert fra alle World Athletics-arrangementer i overskuelig fremtid. Dette med umiddelbar virkning. Av disse kommende begivenheter er blant annet verdensmesterskapet i friidrett i Oregon (USA), verdensmesterskapet i friidrett innendørs i Beograd og World Athletics kappgangmesterskap i Oman.

Rådet ble også enige om å vurdere ytterligere tiltak, inkludert suspensjon av Hviterussland, på sitt neste rådsmøte som finner sted 9. og 10. mars.

Det russiske friidrettsforbundet (RusAF) har vært suspendert fra World Athletics siden 2015 på grunn av brudd på dopingreglementet, og er derfor foreløpig ikke kvalifisert til å arrangere World Athletics-arrangementer eller sende lag til internasjonale mesterskap.

Ordningen Authorised Neutral Athlete (ANA) blir opprettholdt, men russiske idrettsutøvere som har mottatt ANA-status for 2022 er ekskludert fra World Athletics-arrangementer i overskuelig fremtid.



European Athletics fulgte etter

Dagen etter at World Athletics kunngjorde sine sanksjoner, fulgte det europeiske forbundet opp og innførte også sanksjoner mot Russland og Hviterussland. Avgjørelsen ble enstemmig vedtatt.

Presidenten for det europeiske forbundet, Dobromi Karamarinov, sa:

«European Athletics er hundre prosent på linje med World Athletics og alle andre internasjonale idrettsforbund, når det gjelder å fordømme Russlands invasjon av Ukraina. De tragiske scenene med krig og ødeleggelse som vi daglig er vitne til via TV-skjermene våre og i sosiale medier, har ingen plass i dagens moderne Europa eller i vår idrettsverden. Jo raskere man finner en våpenhvile og en løsning på denne forferdelige krigen, jo bedre er det for alle berørte parter.»