I år er det akkurat 100 år siden det aller første Vasaloppet gikk av stabelen. Det skjedde altså i 1922. Man skulle kanskje tro at årets utgave ville være nummer hundre i rekken, men løpet har vært avlyst ved tre anledninger. Det var i 1932, 1934 og i 1990. Løpet ble arrangert også under koronatiden, men det var kun eliten som hadde mulighet til å starte. Løpet foregikk også uten publikum tilstede. I år derimot ønskes publikum velkommen tilbake til løypa, og i startområdet ventes nærmere 16.000 skiløpere.





Tord Asle Gjerdalen vant fjorårets utgave, og tok sin første Vasaloppseier. (Foto: Magnus Östh)



Litt fakta om årets løp

Som nevnt er selve Vasaloppet fulltegnet med 15800 løpere. Totalt i hele Vasaloppets vinteruke har man hatt over 50000 påmeldte deltakere til de ulike rennene. Søndag 6. mars klokken 08:00 går starten for hovedløpet, og det sendes direkte blant annet på NRK. Regjerende mester er Tord Asle Gjerdalen som vant sitt aller første Vasalopp i fjor. Mange vil kanskje også huske at Marit Bjørgen deltok, og ble nummer to. Nordmenn har stått øverst på herrepallen de siste ni årene, og det blir spennende å se om vi klarer den tiende i år. Skal det endelig lykkes for Stian Hoelgaard tro? Han har vært nær seier i mange Ski Classics-løp. Spesielt i Vasaloppet. For to år siden havnet han i en spurt mot Petter Eliassen. De fleste ville nok definitivt ha satt pengene sine på Hoelgaard i en slik situasjon, men Eliassen tok det lengste strået. Hoelgaard har fem pallplasser i Vasaloppet.



Deltakerne i årets Vasaloppet kommer fra 49 forskjellige land. Forøvrig vil ingen utøvere fra verken Russland eller Hviterussland delta. Svenske løpere utgjør omlag 12000 av de påmeldte. Norge stiller med 851 deltakere. Finland er også godt representert med 507 påmeldte. Danmark har nesten like mange, med 492 løpere.







Stian Hoelgaard har aldri vært nærmere seier enn da han spurtet mot Petter Eliassen i 2020. (Foto: Magnus Östh)



Enda mer fakta

I Vasaloppet er gjennomsnittsalderen på deltakerne 44,1 år og den gjennomsnittlige deltakeren har vært med fire ganger tidligere. Av de påmeldte deltakerne i år har 65 prosent vært med i løpet før, mens altså 35 prosent stiller til start for første gang. 17,5 prosent av de påmeldte er kvinner.



De siste ni årene har altså nordmenn tatt seieren i herreklassen, mens det har vært en svensk vinner fem år på rad i dameklassen. I årets elitefelt står tre tidligere vinnere av Vasaloppet. Det er Anders Aukland, som vant helt tilbake i 2004. Det er Andreas Nygaard som tok seieren i 2018, og Tord Asle Gjerdalen som seiret i fjor. I kvinneklassen er det også påmeldt tre tidligere vinnere. Norske Laila Kveli vant i 2013 og 2014. Britta Johansson Norgren (Sverige) vant i 2017 og 2019, mens Lina Korsgren (Sverige) vant i 2018, 2020 og i 2021.



Løyperekordene i Vasaloppet er fra fjorårets løp både for herrer og kvinner. Tord Asle Gjerdalen gikk i mål på 3:28:18 (snitthastighet 25,9 km/t og 2:19 pr/km) og Lina Korsgren vant på 3:52:08. (snitthastighet 23,3 km/t og 2:35 pr/km).



Klare for å dele ut kranser til årets vinnere. (Foto: Arrangøren)



