- Det var et stabilt og greit løp i kjempefine forhold for ski-o, sier Jørgen Baklid etter seier på lørdagens sprint under Norgescup i ski-o på Lygna. Løperen fra Konnerud var 16 sekunder foran Vegard Gulbrandsen, med Aslak Heimdal ytterligere 3 sekunder bak.

(Alle foto: Stein Arne Negård) - Jeg hadde litt å pirke på underveis, og flyten var ikke veldig bra teknisk. Men fysisk føler jeg at jeg er i rute til VM, fortsetter dagens vinner i herreklassen. Han prater om og ser frem mot VM som innledes i finske Kemi om halvannen uke. På vei dit venter jaktstart på Lygna i morgen, med utgangspunkt i resultatene fra dagens sprint. - Det blir gøy med jaktstart, slik at vi kan kjempe mann-mot-mann. Noe gafling blir det nok underveis, men vi får sikkert også gå litt i felt. VM-test Må du vinne i morgen for å være fornøyd? - Må og må. Jeg gleder meg først og fremst til en jaktstart i Norge. Det blir moro, samtidig som det er god trening før VM. Kanskje jeg får testet spurten min, svarer Baklid en tanke retorisk. Før han legger bort retorikken, og ser på fakta som sier 16 sekunders ledelse ved start. - De andre ser nok ryggen min, så jeg får stase på bra fart fra start og flyt teknisk. Spennende også i dameklassen Bra fart og god flyt hadde i hvert fall Evine Westli Andersen i dameklassen i dag. Det ga henne seier, med 8 sekunder til gode på Jenny Baklid, med Ane Sofie Krogh på 3. plass. Det borger for en spennende jaktstart også i dameklassen i morgen. Juniorklassene på dagens sprint ble vunnet av Lars Lien og Kristin Melby Jacobsen. De har også jaktstart i morgen som en fin oppkjøring mot junior-VM som går parallelt med senior VM.



Kristin Melby Jakobsen vant D17-20. (Foto: Stein Arne Negård)



Kilde: Norsk Orientering

Resultater Lygna Ski-O Weekend - NC ski-o sprint 05.03.2022: Arr.: Hadeland OL D 13-16 2 300 m, 10 deltakere 1 Selma White Søgne og Songd. OK 15.29 2 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 15.37 +0.08 3 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 15.38 +0.09 D 17-20 NC 2 700 m, 10 deltakere 1 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 14.40 2 Åsne Haavengen Kongsberg OL 15.38 +0.58 3 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 16.30 +1.50 D 17- Kort 2 100 m, 2 deltakere 1 Emily Benham Kvåle Hadeland OL 15.33 2 Hilde Solli Kvikstad OL Toten-Troll 23.37 +8.04 D 21- NC 2 900 m, 11 deltakere 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 15.34 2 Jenny Baklid Konnerud IL 15.42 +0.08 3 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 16.14 +0.40 D 40- 2 700 m, 6 deltakere 1 Heidi Tronbøl Fet OL 20.47 2 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 22.57 +2.10 3 Ingjerd Sommerstad Kongsberg OL 22.59 +2.12 D 50- 2 100 m, 10 deltakere 1 Ingrid Kvistad Kongsberg OL 14.43 2 Hege Solerød Gjø-Vard OL 15.38 +0.55 3 Unn Mette Klopbakken Vang OL 17.16 +2.33 D 60- 2 100 m, 2 deltakere 1 Marita Hernandez OL Toten-Troll 20.16 2 Lis Dæhli Løten o-lag 23.32 +3.16 H -12 1 400 m, 7 deltakere 1 Leo Benjamin Morgan Malvik IL 07.38 2 Vinjar Ellef Skram Nittedal OL 11.01 +3.23 3 Ole Jakob Trøan Nittedal OL 11.44 +4.06 H 13-16 2 300 m, 11 deltakere 1 Simen Sommerstad Røste Kongsberg OL 14.20 2 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 14.26 +0.06 3 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 15.03 +0.43 H 17-20 NC 3 000 m, 20 deltakere 1 Lars Lien Gjø-Vard OL 14.34 2 Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK 14.54 +0.20 3 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 14.57 +0.23 H 17- Kort 2 700 m, 2 deltakere 1 Marius Kurås Skram Nittedal OL 25.35 2 Kjetil Kjernsmo Asker Skiklubb 27.35 +2.00 H 21- NC 3 000 m, 17 deltakere 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 12.58 2 Vegard Gulbrandsen NTNUI 13.14 +0.16 3 Aslak Heimdal Konnerud IL 13.17 +0.19 4 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 13.31 +0.33 5 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 13.36 +0.38 H 40- 2 900 m, 4 deltakere 1 Hans Trøan Nittedal OL 15.49 2 Mattis Myhre Stjørdals-Blink O 17.11 +1.21 3 Nicholas Morgan Malvik IL 19.39 +3.50 H 50- 2 700 m, 10 deltakere 1 Lars Lystad Nydalens SK 15.54 2 Bjørn Berge Hadeland OL 16.54 +1.00 3 Rune Scheele Nydalens SK 17.09 +1.15 H 60- 2 100 m, 5 deltakere 1 Sören Jonsson Nydalens SK 13.55 2 Sigurd Dæhli Løten o-lag 14.13 +0.18 3 Stein Arne Negård Vang OL 14.45 +0.50

Resultater, kart og løyper i Livelox

