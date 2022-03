Med 18 minutters mellomrom sikret Andreas Nygaard fra Team Ragde Charge og Astrid Øyre Slind fra Team Koteng Eidissen norske seire i Vasaloppet 2022.

Det har etter hvert blitt en "selvfølge" med norsk seier i herreklassen, og dagens seier var den tiende på rad for de norske herreløperne - og den andre seieren til Andreas Nygaard som også på vant i 2018. Det kom ganske mange løpere samlet inn mot målet i Mora - og Andreas, som var en av favorittene, hadde fått bra hjelp av lagkameratene underveis. I spurten som handlet om svenske Emil Persson og Andreas Nygaard ble det altså norsk suksess, igjen.

For Astrid Øyre Slind ble det endelig seier i hennes femte start i Vasaloppet. Hun har to andreplasser fra før, men i dagens renn var hun klart best etter at hun lenge hadde hatt følge av "legenden" Britta Johansson Norgren - og staket inn til seier med en margin på 2:47 og ny løyperekord på 3:50:06.





Astrid Øyre Slind jubler for seier. (Foto: Vasaloppet)

Astrid: På oppløpet var jeg så glad at jeg fikk frysninger og nesten begynte å gråte

Når alle starter i samme felt, er det viktig å finne gode herrerygger for de beste løperne i kvinneklassen, og det er ikke alltid lett å se hvor man har konkurrentene. Astrid Øyre Slind kom bra i gang, og tok også klatreprisen på høyeste punkt etter tre kilometer. Britta Johansson Norgren var der nummer to. En av de som tidlig ble hektet av med over ett minutt var fjorårstoer Marit Bjørgen. Overraskende nok var også fjorårsvinner Lina Korsgren hektet av allerede ved første matstasjon i Smågan.

I Smågan var fire kvinner samlet. I tillegg til Astrid og Britta var det Thea Krokan Murud och Emelie Fleten. Det var altså 3 norske i topp 4 tidlig i løpet, og slik ble det også i mål.

Halvveis - i Evertsberg - var det Britta Johansson Norgren och Astrid Øyre Slind det handlet om i kvinneklassen. De gikk fort og lå i en stor herreklynge - og tiden var tre minutter foran fjorårets rekordtid. Videre mot neste kontroll i Oxberg gikk de to sammen og måtte styre farten selv uten å ligge i rygg på herreløpere, og etter at Astrid vant spurten i Oxberg fikk hun en luke til Britta.

De siste tre milene til Mora var Astrid ensom kvinne i tet, og måtte også gjøre det meste av grovjobben selv uten at farten dabbet nevneverdig. Det endte med klar seier på ny løyperekord, og i mål som den tredje norske gjennom tidene til å vinne Vasaloppet (efter Vibeke Skofterud 2012 og Laila Kveli 2013 og 2014). Dermed ble det også en ekstra bonussjekk på 50.000 SEK.

– Endelig, det betyr veldig mye å lykkes i det største rennet.. Jag har vunnet manga mindre renn og vet at jag holder et høyt nivå, men det er tross alt i dag det gjelder, sier Astrid til arrangøren etter målgang.

- Og i dag klaffet alt, det var deilig. Jeg syntes det var tungt fram till Mångsbodarna, men følte at det ble gradvis bedre og bedre. På slutten hadde jag god kontroll och det var en deilig følelse.

– På oppløpet var jeg så glad at jeg fikk frysninger og nesten begynte å gråte, for det er jo en sånn dag man har jobbet mot, og så blir det så perfekt, sa en lykkelig Astrid.

Britta Johansson Norgren, som vant i 2017 og 2019, ble nummer to for femte gang, og har nå ti år på rad i topp 10.

– Det känns som om jag har gått allt jag kan hela loppet. Jag kan inte vara annat än nöjd med jobbet jag gjort, men Astrid var så väldigt stark och har gjort ett superlopp. Jag försökte hänga med, men jag orkade inte, sa svensken etter målgang.



Pallen i kvinneklassen med Britta Johansson Norgren, Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten. (Foto: Vasaloppet)

Topp 10 kvinner og øvrige norske i topp 25:



Komplette resultater på www.vasaloppet.se/



Andreas Nygaard spurter inn til seier. (Foto: Vasaloppet

Andreas: Jeg var overrasket over at det var så mange med inn mot mål, jeg ble litt stresset på slutten av å kanskje bli innestengt.

Tempoet fra start var vanvittig i 13 minusgrader, sol og flotte spor. De størsta favorittene dro upp farten fra begynnelsen av, men etter første kontroll ved Smågan roet det seg noe, og ved Mångsbodarna etter 24 kilometer bestod tetfeltet av 50 løpere.

Halvveis tok Emil Persson spurtprisen i Mångsbodarna, en Emil som var veldig aktiv langt framme i feltet hele tiden - og kansklje litt for aktiv til å ha nok krefter igjen til målgangsspurten (?).

Feltet minsket etter hvert til litt under 30 løpere, og to av disse var imponerende nok Vasaloppslegendene Stanislav Rezak (48 år) og Anders Aukland (49 år). I bakkene opp mot Oxberg drøyt 30 km før målgang var det 38-årige Tord Asle Gjerdalen som dro feltet hardt, men fortsatt var det 23 løpere i feltet i Øxberg.

Når de kom till Eldris - en mil før målgang - hadde Team Ragde Charge hele seks løpere med i 17-mannsklyngen selv om fjorårsvinner Gjerdalen hadde sluppet. Det lovet godt for en av de største favorittene, Andreas Nygaard.

Mot slutten av rennet var det hard kamp om posisjonene med løperne fordelt i fire spor - og de fleste av dem var norske. Med en kilometer igjen lå tre Ragde-løpere først - og det var klart at spurten på det 320 meter lange oppløpet skulle avgjøre alt. Der svingte Andreas Nygaard inn først ved Zornmuseet, med Emil Persson och Moraløperen Axel Jutterström nærmest etter. Det ble litt trangt når Emil passerte Andreas, men Andreas staket tilsynelatende lett forbi igjen og kunne jublende seile inn under målportalen som vinner for andre gang, første gang var i 2018.

– Jag er så fornøyd, jag er så veldig fornøyd, sa en følelsesladd Andreas som hadde vondt for å sette ord på følelsene rett etter målgang. Det har vært masse hard jobbing, og det er inte alltid skiløperlivet er så lett. Det blir så mye følelser… Jeg tror det blir vanskelig å slå det her. Med disse forholdene og med fantastiske ski, med Joar Thele som ga mig sin stav når jag knakk min under løpet, og att jag klarte å leverere, det er så sinnsykt deilig.

– Jeg var overrasket over at det var så mange med inn mot mål, jeg syntes det tidvis gikk velldig fort. På slutten var vi mange Ragde-løpere og vi hadde fantastisk gode ski. Likevel ble jeg litt stresset på slutten av å kanskje bli innestengt. Det var litt trangt på oppløpet men jag kjente at jeg hadde masse krefter igjen. – Det var tiårsjubileum for meg og 100-årsjubileum for Vasaloppet, så det kunne ikke bli så mye bedre, sa en veldig glad Andreas Nygaard.



Norsk vinner for 10. år på rad! (Foto: Vasaloppet)

Nok en gang kom beste svenske i Vasaloppet på andreplass. I år var det allså Emil Persson, og også tredjemann var svensk; Axel Jutterstrøm. Men, det var seks norske i topp 10.

– Han är överlägsen, jag fick köra och täppa till för mycket luckor men jag var ändå förhållandevis pigg. Jag ville ligga etta eller tvåa i sista kurvan och hoppas att man hade en bra dag och kunna orka hela vägen, men Andreas hade en bättre dag, men jag är nöjd ändå med andraplatsen med tanke på hur de (Ragde) spelar ut oss de sista två milen. De var sju stycken mot en. Det var jag och Max Novak som fick täppa lucka på lucka på lucka…

– Jag är här för att vinna och är på så sätt väldigt besviken över andraplatsen just nu, men går det några dagar så kan jag bli glad, sa Emil Persson etter rennet.

Topp 10 herrer og øvrige norske i topp 50:



Komplette resultater på www.vasaloppet.se/





Om et år er det nok en gang like tett med skiløpere i bakkene opp fra startsletta... (Foto: Vasaloppet)