Leif Abrahamsen (50) fra Romerike Ultraløperklubb og Thomas Øderud (42) fra Kristiansand Løpeklubb blir de første nordmenn noensinne som får mulighet til å starte i det legendariske The Barkley Marathons i Frozen Head State Park i Tennessee. Barkleys er annerledes enn andre ultraløp, der noe av det vanskeliggste er å finne ut hvordan du kan melde deg på. Til slutt er det 40 løpere hvert år som kommer gjennom nåløyet etter en hemmelighetsfull søkeprosess.

Det har vært kjent en stund at Leif skal delta, men Thomas ikke ville ha det offentliggjort før denne uka. Tirsdag ettermiddag (13:54 norsk tid) gikk starten etter at deltakerne en time før det igjen fikk vite starttidspunktet og utdelt kartene. Løperne har en cutoff-tid etter tre runder på 36 timer, men kan også få godskrevet et såkalt "funrun" ved å klare de tre rundene på 40 timer.



Anita Kråkmo, Leifs kone, er med som supporter - en support som begrenser seg til startområdet etter hver runding. Hun vil også legge ut status på facebooksiden Ultraløperne, men det er i praksis bare for hver runding det er noe å rapportere. Hun har også filmet fra starten:





Løpet i seg selv er teoretisk 100 miles, i fem runder på 32 kilometer. Men, de fleste løper mye lenger for å finne fram til sjekkpunktene i den umerkede løypa. Det er vanlig med 3-4000 høydemeter per runde. 15 løpere totalt har klart å fullføre løpet siden starten i 1984, 800 har forsøkt.

For noen år siden ble det laget en film om dette løpet: The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young (2014)





Leif skulle egentlig løpt i fjor, men ble stoppet av Corona-restriksjoner. Den gangen sa han til Kondis:

- Det å klare f.eks. 3 av de 5 rundene vil være en stor prestasjon - og da er det ikke utholdenheten som stopper meg, men tidslimiten - selv om deltagerne altså har 12 timer til rådighet for hver runde på 32 km+. Det er mange som har smilt at de tidsgrensene, men det er altså et snitt på mindre enn én deltager som fullfører hvert år.

Foran årets løp har han trent bedre og mer spesifikt mot løpet, godt veiledet av coahen Sondre Amdahl. Likevel skal det mer enn et under til om han eller Tomas skal klare å fullføre hele Barkley Marathons. Om drøyt to døgn vet vi om noen fullfører i år.



Under en time til start, kart studeres og veivalg planlegges. (Foto: Anita Kråkmo)