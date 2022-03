Det var opplett og klart ver då sesongens siste løp vart avvikla. Som vanleg var det med folk i alle aldrar og det var god innsats frå alle. Løypa har vore uforandra i fleire år, med start og mål på Idrettsparken. Vendinga skjer på Midtre Børsheim åvom Strandebarmheimen. Der er ein akkurat halvvegs på den 4 km lange løypa.



Etter siste løpet har det vore vanleg å ha avslutningssermoni på skulen. Denne var forenkla i år, og deltakarmedaljane vart delte ut rett etter målgang. Alle som har delteke, fekk medalje. Det var også mange premiar elles som var trekte blant dei som har vore med på årets karusell. Hovudpremien på kr. 2000,- til bruk på Mo Sport vart vunnen av Evita Lillefosse, som har vore med på dei fleste av sesongens løp. Håkon Myklebust Skjelnes frå Rosendal kom fyrst i mål. Han har vore fyrste mann på mange av sesongens løp. Tida denne kvelden vart 14,18. Neste mann var Ove Måge. Amalie Svåsand Måge og pappa Lars sprang ilag, og var dei neste inne. Like etter kom Torild Kveberg. Etter henne kom Monica Rinde Oma, som nok sette ny personleg rekord denne kvelden med den gode tida 18,50.



Denne sesongen klarte ein å arrangere seks av dei åtte løpa. Om lag hundre personar har delteke på årets karusell. Deltakinga pr. løp har vore på om lag femti personar. Arrangøren takkar alle som har delteke på årets karusell. Ein er særs glad for dei som møter fram også frå andre bygder og - kommunar, og me takkar sponsorar og støttespelarar. Takk skal de ha, alle!

Neste arrangement frå Friidrettsgruppa vert seriestemne i fyrste del av mai.

Løp 8. 8.mars 2022. Resultat:

Liv Sigrid Almås 35 Renate Bakkely 31,04 Torunn Baldersheim 30,24 Olai Nesbø Bang 36,3 Bjørn Ove Berge 34 Kaia Berge 30,44 Karl Erik Berge 19,51 Kjell Egil Berge 33,14 Thomas Berge 33,14 Anne Christin Børsheim 24,41 Liv Berit Bru Eide 22,04 Eskil G Eliassen 23,27 Filip Fernand G Eliassen 24,26 Elisabeth Fosse 24,1 Kitty Marie Håbrekke Fosse 29,22 Magne Fosse 31,1 Tor Henrik Fosse 29,22 Anne Fredheim 41,14 Ludvig Bakkely Fugleberg 31,04 Kristi Lutro Gjerde 30,13 Lars Gjerde 30,13 Lars Lutro Gjerde 22,21 Tonje Gravdal 24,03 Grethe Hjertaker 39,48 Oddvar Hjertaker 21,24 Marianne Håbrekke 40 Torild Kveberg 18,13 Turid Lid 31,28 Arthur Lillefosse 26,22 Anne Grete Lunde 40 Torunn Lutro 22,21 Benjamin Stave Mjåtvedt 22,17 Adrian Mundheim 36,3 Lisa Mundheim 20,48 Ann Kristin Mykkeltvedt 34 Irene Myrvold 21,21 Amalie Svåsand Måge 18,04 Lars Måge 18,04 Ove Måge 16,35 Liv Nernæs 39,48 Monica Oma 18,5 Franz Sekanina 24,01 Håkon Myklebust Skjelnes 14,18 Bodil Stranden 29,02 John Svahn 21,49 Elisabeth Svåsand 26,19 Silje Svåsand 39,47 Arvid Tangerås 22,55 Irene Tangerås 23,18 Alvhild Tveitnes 44,08