St. Olavsloppet Ultra ble arrangert 6 ganger i årene 2006 til 2011, som en del av den gedigne stafettmønstringen som har vært arrangert årlig siden 1988 med unntak for de to pandemiårene. Nå gjenoppstår ultraløpet, som vanlig som et todagers arrangement.

- Vi i St. Olavsloppet prøver å dra i gang Lopp-ultra igjen. Sist gang «Loppet» hadde ultraklasse var i 2011, men mye har skjedd med sporten siden da, og langt flere ser seg nok nå råd for dette relativt unike todagers-ultraløpet, sier en håpefull Arne Berg i arrangementskomiteen.

- Hvor mange klarer f.eks Hell Ultraløperklubb å mønstre på hjemmebane? Og klarer en selvutnevnt harding som Frank Løke å løpe to tøffe ultradager back-to-back? Vil en kvinne kunne hamle opp med herrene, slik vi har sett i flere ultraløp de senere år? ...undrer Arne Berg.

Det siste er jo høyst relevant, for i 2009 var det nettopp en kvinne som ble totalvinner da Margrethe Løgavlen fra Tønsberg FIK knuste alle herreløperne. Men, spesialisten de første årene var Kondis-redaktør Runar Gilberg.





Runar Gilberg etter sin andre seier i St. Olavsloppet, dette er fra 2007. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

St.Olavsloppet er kjent for særlig trønderske løpere som en stafett over fire dager mellom Trondheim og Østersund. I år blir det igjen mulighet til å løpe de to midterste (og korteste) dagene som et ultraløp! En real manndomsprøve/kvinndomsprøve med 63 km fra Levanger til Sandvika første dag, før man får en noe enklere dag på 61 km og mye nedover fra Sandvika til Åre på dag to.

Nå som Rallarvegsløpet ikke lenger arrangeres, vil dette være det eneste to-dagers ultraløpet i slikt format i Norge. Det er også en helt spesiell atmosfære da tusenvis av stafettløpere blander seg med ultraløperne - og heiaropene fra "sprinterne" er det mer enn mange av.

- Vi i St. Olavsloppet har stor tro på at dette kan bli et fint tilskudd til både St.Olavsloppet og den jevne ultraløper. Og sender herved en utfordring til alle ultraløpere rundt om i Norges land om å ta turen til Trøndelag og Jämtland 30. juni – 1. juli for å teste todagers ultraløp på historiske veier, sier Arne Berg.



Fra starten dag 2 i 2009 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Om St.Olavsloppet (Wikipedia)

Løpets hjemmeside Hjemmesidene rekonstrueres i disse dager, og er derfor mangelfulle. Oppdateringer vil komme fortløpende utover våren.

Etappeoversikt

Påmelding

Siden tidligere reportasjer er borte etter omlegginger på kondis.no kan dere få et inntrykk av løpet her på undertegnedes blogg:

KrampeGammelns blogg 2009: St Olav Ultra - med en skilegende i hæla…



Her er undertegnede (KrampeGammeln) sammen med Åsarnatrioen Jan Ottosson (2 OL-gull, 4 Vasa-seire), Håkan Svensson og Peter Thor.



Fire ultraveteraner over fjellet i 2007; Tero Paivarinne, Mattias Bramstång, Peter Tubaas og Eiolf Eivindsen. Det året (og noen til) var det også innlagt landskamp mellom Norge og Sverige. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)