(Foto: Stein Arne Negård)

Vinterføre i Veldreåsen.



Stinett i Prøysenland.



Vårlig æftassol i Veldre med tidlig start.

Både vinter- og vårføre

Det var overraskende vinterlig forhold med stabilt snøføre i løypas øvre del og vårlig, bar asfalt i begge ender av traséen på kvinnedagen. Med en halv times fremskutt start fra tidligere år, ble det en lys avslutning på den 43. sesongen for alle deltakere. Vinterens mest glisne felt med 7 aktive var oppstilt da Einar Behrns og Werner Kademann smelte av vinterens siste salutt i Byflaten kl 1800. Vegard Ølstad Dalberg var førstemann til å avslutte sesongen nøyaktig 24 minutter senere.



Rolf Bakken måtte lufe den nye Kondis-vesten fra helgas 60-årsjubileum på Gardermoen - selv om det for en gnags skyld ikke var nødvendig med reflekstvest i månedens Snøkut.



Vegard Ølstad Dalberg fikk også overrakt rekordfatet for sin egen forbedring av bestetida i den 7,4 km lange Glestradrunden i november med 24:48, en senking på 14 sekunder fra februarløpet i 2018. (Foto: Rolf Bakken)



Det ble det ut medalje, merker og diplom for hhv. 5, 10, og 30 års deltagelse. I tillegg har Snøkuten årspremiering for 20 og 40 godkjente karusell-deltakelser som ingen hadde nådd denne gangen.





Loddsalg, assorterte gavepremeier og fruktkurver hører tradisjonen til når det arrangers sesongavslutning i Veldrom. Det lot seg ikke gjøre innomhus i fjor, men Snøkuten er nok en av ytterst få mosjonstilbud som ikke har hatt koronapause.

Færre trimmere

I gjennomsnitt har de seks løpene hatt 72 deltakere i 21/22-seongen. Det er nedgang fra 84 og 86 de to foregående sesongene som begge hadde 62 aktive deltagere til sammen i de seks løpene. Denne vinterens startfelt har samlet 69 til kappestrid under stort sett gode forhold for "snøkuting" i Veldre. Best konkurranse var det i det ikke overraskende i første løpet i oktober da 16 løp på tid.



Svein Christian Wedum





Christian Larsen





Espen Storslett





Thea Kvikstad-Jøndal



Resultater Snøkuten, Kaashagarunden 08.03.2022:

Damer 25 – 34 år

1 Thea Kvikstad-Jøndal 31.46

Menn 25 – 34 år

1 Vegard Ølstad Dalberg 24.00

2 Svein Christian Wedum 27.15

3 Christian Larsen 29.28

4 Espen Storslett 30.14

Menn 60 – 69 år

1 Rolf Bakken 31.44

Menn over 70 år