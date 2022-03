F.v.: Anne Woldmo og Hanne Vigander hadde en hyggelig løpetur i sola under Kondis sitt landsmøte 2022

Jan-Erik Svandal vant klasse 65-69 år i Kondisløpets 5-kilometer som ble løpt under Kondis sitt landsmøte 2022

Rolf Bakken under oppvarmingen til start i Kondisløpets 5-kilometer

Tim Bennett delte ut Kondis sitt Hederstegn til Finn Olsen under Kondis sitt landsmøte 2022

President Tim Bennet ble overrasket over at han selv også mottok Hederstegnet under landsmøtet.