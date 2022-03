Fartsfylt trasé

Kittillirennet har nok ikke vært viden kjent utover Trysil grenser men har altså en rik tradisjon. Nå håper arrangørene i Gløtheim IL og UL Flendølen at nyheten med fri benyttelse av teknikk vil glede også ivrige skøytere i mange år framover. Traséen bør passe bra til skøyting med sin store variasjon fra slake myrkjøler hvor en kan flyte over i enkeldans, til utforkjøringer som innbyr til å jage fart gjennom svinger og over småkuler med en småkupert avslutning med bakker som krever rask padling og smidige teknikkskifter.





Lokalmat

I tillegg til 40-årsjubileum og nyheten med fri teknikk, har arrangørene satset på sunn og kortreist lokalmat i langrennssportens ånd. I tillegg er det turrenn-tradisjonen tro vandrepokaler og trekningspremier. Ellers dyrkes famileprofilen med trimklasse og premie til alle fra 16 år og nedover og kafé med middagssalg i Engerneset samfunnshus etter rennet.



Kittilirennet 2022 på Facebook



