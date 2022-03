Kondis kommer tilbake med video og mange bilder på et senere tidspunkt.



Det var spenning i luften før start i finværet i Kollen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



En som venter like lengselsfullt til Holmenkollmarsjen hvert eneste år er Harald Helmersmo, 70-åringen som har gått fulldistansen i marsjen hvert år siden 1974! Årets renn ble hans 49ende i rekken.

- Jeg føler meg ganske klar i dag. Spent på hvordan dagsformen er, men håper det blir bra. Det er jo fantastisk fine forhold, også er det veldig morsomt å kunne gå renn igjen, sier den spreke veteranen et par minutter før start.

På spørsmål fra speaker om hva han så for seg av sluttid på denne dagen, var svaret at han håpet på en tid under 3 timer dersom smøringen holdt seg.



Startnummer 464 Harald Helmersmo er klar for sitt 49. renn i Holmenkollmarsjen. Tid i mål, 3:05:56. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Over 1100 deltakere var påmeldt til årets Holemkollmarsjen. Her legger en av puljene i vei. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Favorittseier i kvinneklassen

Over 1100 deltakere var påmeldt til årets renn, og det stod noen store favoritter og trippet på start i pulje 1. Marit Bjørgen var nok den største oddsfavoritten av alle. Hun gjorde sin debut i Holmenkollmarsjen denne dagen, men løypene kjenner hun svært godt. Vi befinner oss tross alt i nabolaget hennes.



Marit Bjørgen i godt driv på oppløpet mot soleklar seier. (Foto: Tom-Arild Hansen)



- Jeg er klar. Dette blir en flott dag, sa Bjørgen fire minutter før startskuddet gikk.

Dette er den første starten din i Holmenkollmarsjen?

- Ja, det stemmer. Jeg har aldri gått her før, for det har aldri passet. Men nå var muligheten her, så da må jeg gå, fortalte hun.

Og marsjen gikk absolutt bra. Hun staket seg fra Holmenkollen til Kikut og tilbake på blanke ski og vant en overlegen seier i kvinneklassen. Hun gikk på 1:42:46, og var med det 14 minutter foran neste kvinne på listen. Også det var en tidligere toppløper, Ella Gjømle Berg. Under Torino-OL i 2006 gikk hun sprinstafetten på lag med Bjørgen, og ble nummer 4. På tredjeplass fulgte Tuva Toftdahl Staver fra Heming IL.



Tuva Toftdahl Staver (139) på vei ut fra start. I mål ble det 3. plass bak Bjørgen og Ella Gjømle Berg. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Jevnt inn mot mål for herrene

Mens Marit Bjørgen aldri var truet i forhold til seieren, var det en mye jevnere kamp i herreklassen. Langløper Herman Paus fra Team Ramudden kommer rett fra en sterk 6. plass i Vasaloppet forrige helg. Der ble han slått av Team Ragde Charge-løperen Kasper Stadaas, og han stilte også til start i Kollen denne lørdagen.

Patrick Fossum Kristoffersen Gjerdrum IL og Team Robinson Trentino er en løper som også har begynt å markere seg godt i langløp. I Vasaloppet forrige helg ble han nummer 29, og i dagens marsj gjennom Nordmarka klarte han å splitte de to forhåndsfavorittene ved å bli nummer to.

De tre fulgte hverandre hele veien fra start til mål. Paus måtte slippe de to andre på begynnelsen av Northug-flata bak skiskytterskivene, mens spenningen ble bevart noe lengre når det gjaldt seieren. Til slutt var det Stadaas som viste seg raskest på oppløpet.





De tre nevnte gikk sammen helt fra de første stavtakene opp fra startsletta. Patrick Fossum Kristiansen helt til høyre, Kasper Stadaas, Herman Paus og her med Gustav Heldal fra Drangedal IL og Kaffebryggeriet nærmest. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Herman Paus med ledelse på siste bortre langside før bakken opp til Northugflata. (Foto: Tom-Arild Hansen)







Kasper Stadaas kan spare seg for de siste stavtakene inn mot målstreken. Jobben er allerede gjort. Patrick Fossum Kristoffersen blir nummer to og Herman Paus blir nummer tre. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Stiftelsen Petter Uteligger

Petter Nyquist, kjent fra blant annet TV-programmet Petter Uteligger, stilte til start med en toppmotivert gjeng fra Stiftelsen Petter Uteligger. Her lå fokuset på det å få en god tur i nydelig vær og natur.

- Forrige gang jeg gikk et skirenn var i 1982. Og jeg går på samme grunnlag i dag - Jeg skal ha det gøy og leke. Jeg kan komme sist, men er uansett dritfornøyd, sa en blid Nyquist før start.

- Vi er en gjeng her fra Stiftelsen Petter Uteligger. Noen skal gå langt og noen skal gå kort, men alle har vi som mål og ha det moro og gøy. Vi gleder oss skikkelig, fortalte han.



Petter Nyquist (2283) og Espen Andreas Bævre (2285) er klare for å ha en nydelig dag i marka. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Lettkledd Frank Løke

Tidligere håndballspiller, og nå ultraløper, triatlet med mer, Frank Løke - liker å kle seg lett på idrettsarenaer. Boratdrakt på dansegulvet var det mange som stusset over i 2018, men kort shorts i Holmenkollen er kanskje mer akseptert. Det var rundt 4-5 minusgrader da første pulje la avgårde ut i skogen i dag, men temperaturen hadde krøpet seg opp rundt null til Løke staket seg ut fra startsletta. Vi satser på at han fikk varmen ganske raskt, men er egentlig litt nysgjerrige på om det ble småkjølig eller ei i de lange nedkjøringene.



Frank Løke med tydelig grep for å redusere luftmotstanden til et minimum i nedoverbakkene. Han gikk fulldistansen på 2:31:04. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Det var en nydelig dag for skirenn i Nordmarka denne lørdagen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



På vei opp mot Midtstuen og den aller første skikkelige motbakken. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Startskuddet har gått og løperne er på vei opp den første motbakken. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Det var stort sett bare smil og glede å spore i Holmenkollen denne nydelige soldagen. Her er Mathias With Sundby på vei ut i retning Kikut. (Foto: Tom-Arild Hansen).



Dagens vinner: Marit Bjørgen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Dagens vinner: Kasper Stadaas. (Foto: Tom-Arild Hansen)





5 beste menn // Fulldistanse

Plass Navn Klubb Tid 1 Kasper Stadaas Heming IL / Team Ragde Charge/Aktiv mot kreft 1:34:07 2 Patrick Fossum Kristoffersen Gjerdrum IL / Team Robinson Trentino 1:34:07 3 Herman Paus Team Ramudden 1:34:09 4 Henrik Haugland Syverinsen NTNUI / Fiskebeinern SK 1:37:56 5 Henrik Vik Tolo Asker Skiklubb / Team Norconsult 1:39:30

5 beste kvinner// Fulldistanse

Plass Navn Klubb Tid 1 Marit Bjørgen OSLO 1:42:46 2 Ella Gjoemle Berg Try 1:56:48 3 Tuva Toftdahl Staver Heming IL / Straye Waterwell 1:56:53 4 Ingeborg Lind Team Baker Hansen / Twr Lundmarks 1:58:34 5 Ragnhild Amlie Try 2:02:01

5 beste menn // Halvmarsjen

Plass Navn Klubb Tid 1 Lars Kurås Kamp / Vestheim IF / Team Straye Waterwell 53:44 2 Per Martin Sandtrøen Tunset IF 55:12 3 Rune Kollerud Agaia AS 1:00:55 4 Jørn Audun Torp-Nango Alta IF 1:01:48 5 Håkon Sem Thagaard Milslukern Sport 1:02:05

5 beste kvinner // Halvmarsjen

Plass Navn Klubb Tid 1 Liv-Janne Øvrebust Skiforeningen / Team Driv Trening 1:08:06 2 Julie Vollum Bø Help Forsikring AS 1:13:22 3 Kjersti Buraas Snoen Implenia Norge BIL 1:16:52 4 Helene Grutle Help Forsikring AS 1:25:05 5 Benedicte Reiten Help Forsikring AS 1:27:43



