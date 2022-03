1. mai er det duket for et helt nytt løp når startskuddet går for Grue Halvmaraton på Grue i Innlandet. I en løype som er typisk paddeflat, bør det ligge an til raske tider.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Idéen til løpet skal ha oppstått da samboerparet Arne Post og Ida Bergsløkken i forbindelse med pandemien oppholdt seg mye på Grue der Ida er oppvokst. De fant da ut at det ville være mulig å lage en rekordrask halvmaratonløype nettopp her.



Arrangøren selv sier: Vi begynner i det små i år, men håper på sikt å kunne utvikle arrangementet til å samle virkelig mange deltagere. Som et løp på «bygda» er vi inspirert av hva man har fått til på Hytteplanmila og håper å kunne etablere oss som halvmaratonets svar på dette løpet i årene fremover. Vi mener bestemt at forutsetningen er til stede med en løypeprofil som det er vanskelig å overgå samt lokale forhold som gjør det mulig å ta imot flere tusen deltagere. Og selvsagt stort lokalt engasjement! Av påmeldingslistene kan vi se at det allerede er 44 løpere påmeldt til halvmaratondistansen.



Du finner løpets hjemmeside her

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957