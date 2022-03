2. april er det omsider klart for NM 100 kilometer igjen, etter mange avlysninger i pandemiårene 2020-2021. Maratonkarusellen i samarbeid med BFG Bergen Løpeklubb fikk tildelt NM for 2020, og fikk på nytt tildelt løpet for 2022 siden de aldri fikk arrangere løp ved forrige tildeling.

Forrige NM 100 km ble arrangert på Undheim i 2018 med Therese Falk og Bjørn Tore Taranger som vinnere. Therese har slitt med akillessenene i vinter, så vi er usikre på om hun kommer til start denne gangen. Derimot er det bankers at Bjørn Tore stiller på hjemmebane:

- Her går alt fint. Jeg er i god trening, men er tung-trent som vanlig i denne perioden før et viktig løp, sier Bjørn Tore når vi tar kontakt med han tre uker før NM.



Hvilke forventninger har du til løpet?

- Jeg er ganske sikker på at det i år blir det tøffeste feltet noensinne i norsk 100 km’s historie. Ny personlig rekord hadde smakt svært så godt, og pallplass, sier han i mer beskjeden stil enn vi er vant til fra den kanten.

Hvordan er løypa?

- NM-traséen er ikke paddeflat. Noen forbedringer fra fjorårets løype er i boks. Vi slipper å løpe over den nye tunnelmunningen som vi måtte i fjor. Løperne kan forvente seg en småkupert løype, men med mange flate partier også. 10 km ut og 10 km tilbake x 5. Bare å glede seg. Tøft blir det uansett for alle, sier NM-kongen med 8 NM-gull hvorav tre på 100 km.

Foreløpig er bare 14 påmeldt 100-kilometeren, men forhåpentligvis er det mange som "sitter på gjerdet" og kommer med påmeldingen de neste ukene.

Også uten NM-status var det Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger som vant 100 km i Bergen Ultra 2021. (Foto: Tom Roger Johansen).



Tidligere norgesmestere på 100 kilometer:

ÅR ARRANGEMENT DISTANSE GULL KVINNER GULL MENN 2008 Bergen Ultra NM 100 km Sharon Broadwell Helge Hafsås 2010 Bergen Ultra NM 100 km Sharon Broadwell Helge Hafsås 2012 Malm IL NM 100 km Wenche Dørum Didrik Hermansen 2013 Bergen Ultra NM 100 km Edna Leikvoll Bjørn Tore Kronen Taranger 2014 Bergen Ultra NM 100 km Cecilie Landro Bjørn Tore Kronen Taranger 2015 Kristiansand Løpeklubb NM 100 km Cecilie Landro Erik Bergersen 2016 BFG Bergen Løpeklubb NM 100 km Guro Skjeggerud Didrik Hermansen 2018 Undheim Ultra NM 100 km Therese Falk Bjørn Tore Kronen Taranger 2022 Bergen Ultra NM 100 km