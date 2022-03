I fjor gikk løpet først i juni etter to utsettelseri en koronaversjon med tillatelse til maks 400 deltakere. I år er det ingen begrensning i deltakelsen. Både i 2019 med 872 fullførende deltakere og i 2020 med 928 løpere i mål var løpet fulltegnet. I år er det bestilt flere medaljer, så det blir plass til alle som ønsker å delta.

Lett løype

Halvmaratonløpet går i en runde rundt hele storflyplassen på Sola rett ved Stavanger. Høyeste punkt er 33 moh, så løypa er nesten helt flat. Normalt kan det være en del vind siden deler av løypa går helt ut mot havet, men i år er værmeldingene gode. Det er ventet 6-9 varmegrader lørdag og bare lett bris. Det er det nærmeste man kan komme ideelle forhold.



10 km-rekord: Vienna Dahle Søyland satte i fjor løyperekord på 10 km med 34.52. I år er hun påmeldt på halvmaraton og har nok som mål å sette løyperekord også på den distansen. (Foto: Turid Veggeland)



Nye løyperekorder

Det kan fort bli nye løyperekorder, og spesielt på halvmaraton kan er det en del kroner til den som setter rekord. Rekorden på halvmaraton for menn ble satt av Jarle Risa i 2013 med 1.10.13. For kvinner er rekorden fra 2017 med 1.19.29, så for både kvinner og menn har premiepotten økt til maksimumsbeløpet på 10.000 kroner. I tillegg kommer kr 2500 som er førstepremien på hver distanse.

På 10 km satte Vienna Søyland Dahle ny rekord i fjor med 34.52, så der er rekordpotten i år på kr 2500. Rekorden for menn er satt av Ørjan Grønnevig i 2016 med 31.50, så der blir det full premiepott på kr 10.000 for vinneren.



Spesielt på halvmaraton for kvinner er det flere av de påmeldte som kan sette rekord. I tillegg har noen andre gode kvinner meldt sin interesse uten at de foreløpig er kommet på startlista. Vienna Søyland Dahle og Hanne Mjøen Maridal vil normalt kunne forbedre rekorden med god margin. Annie Bersagel (38 år) har 1.10.10 som pers, men den tiden ble satt for åtte år siden. Etter det har skader og en barnefødsel gjort sitt til at det har blitt få konkurranser, men også hun kan definitivt løpe fortere enn Elise Selvigvåg Molviks rekord.



Rekordholder: Spirits tidligere storløper, Ørjan Grønnevig, har fortsatt løyperekorden på 10 km fra 2016 og på bildet går han i mål som vinner også i 2019. Men rekorden hans på 31.50 lever nok farlig. (Foto: SteffenThorsen, Spirit)



5 km: ny distanse

Som for de andre distanene er Sola Strandhotell sted for start og mål. På 5 km går det meste av langs stranda nedenfor hotellet.



Løypekart 5 km:





Starttider:

5 km: start 09.30

10 km: start 11.00

21 km: start 13.00



10 km og halvmaraton blir streamet på Direktesport

(For alle som har abonnement på en av 80 lokalaviser tilknyttet A-pressen pluss Nettavisen og Avisa Oslo)



Informasjon om løpet



Påmelding og deltakerliste