Henrik Ingebrigtsen har hatt en nærmest uendelig rekke av skader og operasjoner. Den siste fant sted i fjor sommer, og 31-åringen har siden den gang drevet rehabilitering og opptrening. Hele tiden med mål om å igjen få representere Norge i et internasjonalt mesterskap.



Til VG kunne Henrik nylig fortelle at han er inne i måned ni av 11 i et opptreningsprogram etter fjorårets operasjon. Han føler seg ganske pigg og løp forrige uke 190 kilometer inkludert tre intervalløkter.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



Idrett og familie: Henrik Ingebrigtsen har ikke gitt opp ambisjonene om å fortsatt kunne kombinere familielivet med å være toppidrettsutøver. Her under Bislett Games i 2019. (Foto: Bjørn Johannessen)



Mye tyder på at han vil prioritere lengre distanser framover, for planen hans er å løpe 10.000 m på Bislett 13. april. Der vil målet være å klare kvalifiseringskravet til EM i München i august. Dette kravet er på 28:15.



Deretter blir det 5-6 ukers treningsleir i Flagstaff, forteller han til VG, fram til han den 16. juni skal løpe 5000 m i Bislett Games.



Han holder også mulighetene åpne for å kunne delta i VM i Oregon 15. - 24. juli. Her er i så fall kvalifiseringskravet 13:13,50 på 5000 m og 27:28 på 10.000 m. Skal han klare dette må han løpe raskere enn noensinne tidligere på distansene. Henrik Ingebrigtsen har 13:15,38 som pers på 5000 m - satt i 2019. 10.000 m på bane har han derimot aldri løpt før, men han løp på 28:41 på 10 km i Hytteplanmila i 2018.





Publikumsfavoritt: Forhåpentligvis får vi denne sesongen nye gjensyn med Henrik Ingebrigtsen på Bislett Stadion. Her fra autografskrivingen på Bislett Games 2019. (Foto: Bjørn Johannessen)

