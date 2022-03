Løperne i Skøytebirken startet ut fra Tingstadjordet i Rena klokken 08:30 fredag morgen, og det skulle etter hvert vise seg å være skiskytternes dag på Skøytebirken. Kanskje ikke så merkelig ettersom skøyting er deres gren, og at de har god trening i å gå med noen kilo på ryggen er jo også en stor fordel.









Skiskyttere dominerte Skøytebirken

Fra start i dag var det en tidligere storhet fra både skiskytter- og langrennsarenaen som satte tonen. Lars Berger fra Dombås IL tok ledelsen opp bakkene de første kilometrene, og passerte Skramstadsætra først av alle. At han har holdt skøytingen ved like er det ingen tvil om. Han hadde fått 22 sekunder til resten av feltet, som bestod av ni løpere. Der i blant det som etter hvert skulle vise seg å være dagens vinner, Endre Strømsheim fra Bærums Skiklubb, som debuterte i Birkensammenheng i dag.



Endre Strømsheim på vei til Kvarstadsætra. (Foto: Stein Arne Negård)



Erik Hattestad not Kvarstadsætra (Foto: Stein Arne Negård)



Etter Skramstadsætra satte han opp farten, og da han kom til Kvarstad hadde han opparbeidet seg en ledelse på så mye som 1:44 til neste løper, som var Erik Hattestad fra NTNUI Langrenn. Lars Berger passerte her på tredjeplass.

- Det ble en herlig tur over fjellet i dag, med sol og fine forhold. Vi fikk en periode med ganske drøy motvind, men bortsett fra det så var det strålende, sa vinneren til speaker etter målgang. Strømsheims vinnertid ble 2:32:18.



Erik Hattestad beholdt andreplassen inn til mål, og fikk sluttid 2:35:29. Tredjeplassen gikk til Aasmund Kjøllmoen Steien fra Salomon Norge. Han var 3:59 etter vinneren.



Ledelsen holdt helt inn til mål for Endre Strømsheim. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Erik Hattestad ble nummer to i årets Skøytebirken. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Skiskytterne best av kvinnene også

I kvinneklassen var det to løpere som stakk avgårde ganske tidlig. Ved Skramstadsætra kom Lene Ådlandsvik fra Team Driv Trening først, 11 sekunder foran Kristina Skjevdal fra Røros IL. Begge to er skiskyttere. Ved passering på Kvarstad hadde plasseringene blitt byttet om, og Skjevdal hadde fått en god luke på 44 sekunder tilbake til Ådlandsvik. Men det ble tungt for Skjevdal derfra, og Ådlandsvik passerte henne ganske snart igjen. Derfra og inn snudde hun seg ikke tilbake. Hun gikk først i mål på 2:57:06, drøye seks minutter foran Skjevdal. På tredjeplass fulgte Julie Synnøve Ensrud fra Trøsken IL.



Lene Ådlandsvik vekslet litt med Kristina Skjevdal om ledelsen, men etter hvert viste Ådlandsvik seg som den sterkeste i dag. (Foto: Stein Arne Negård)





Kristina Skjevdal ledet her på Kvarstad, men hun klarte ikke å følge Lene Ådlandsvik senere i rennet. (Foto: Stein Arne Negård)



Lene Ådlandsvik var fornøyd med både turen og seieren. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Eirik Bergene Aabrekk på vei mot Kvarstad. Han ble nummer 12 i mål. (Foto: Stein Arne Negård)



Lars Berger gikk hardt ut fra start og ledet på Skramstad etter 9 kilometer. I mål var han nummer 7, 4:27 bak vinneren. (Foto: Stein Arne Negård)



TurBirken

En halvtime etter at skøyterne hadde forlatt Rena, var det deltakerne i TurBirken 54 kilometer sin tur. I herreklassen gikk Trond Askautrud fra Nesodden Ski raskt opp i ledelsen og fikk en luke bakover. På Skramstad var han nesten ett minutt foran nummer to Patrick Burkhardt fra BSC Oberwiesenthal. Nummer tre var Joachim Hrasky fra Scanfiber BIL. Disse tre hadde fått flere minutter til resten og stillingen holdt seg hele veien til mål. Askautrud vant på 3:24:18. Burkhardt fikk 3:31:10 og Hrasky endte på 3:34:55.



I kvinneklassen var det også én løper som dro fra tidlig. På Skramstad hadde Martina Cecelovska fått en ledelse på nesten to og et halvt minutt til Ellen Hellebostad Toft fra Språkrådet. På tredjeplass lå Trine Hermansen fra GUI SK. I mål hadde de to sistnevnte byttet plass, men seieren gikk komfortabelt til Cecelovska, som vant med snaue ni minutter på 4:38:24.



Trond Askautrud tok seieren i TurBirken (Foto: Stein Arne Negård)



SØK I RESULTATER HER