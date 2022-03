Over 1300 ungdommer tok seg de 17 kilometerne ned fra Sjusjøen til Birkebeineren skistadion i et aldeles strålende vær søndag. Her kommer over 80 bilder fra alle aldersklassene tatt like etter starten på Sjusjøen.

595 jenter og 725 gutter i alderen fra 12 til 16 år fullførte årets utgave av Ungdomsbirken som var det første på 3 år. Reportasje med resultater og bilder av de beste kommer mandag.



Alle bildene er tatt ved Sjusjøen langrennsarena etter en runde på 3 km på fjellet før nedoverkjøringene begynner. (Foto: Rolf Bakken)

Her kommer 83 bilder fra Ungdomsbirken. Klikk på bildene for å se større versjoner! Ønsker du å bestille høyoppløslige versjoner av noen av bildene, kan du ta kontakt på epost.

