I New York Half Marathon løp Karoline Bjerkeli Grøvdal inn til tiden 1:08:07 og tredjeplass. Hun forbedret med det sin egen personlige bestetid på halvmaraton med over halvannet minutt.

Det var etiopiske Senbere Teferi og kanyanske Irene Cheptai som tok de to første plassene, og det var også disse som løp i front gjennom store deler av løpet. De fulgte hverandre som skygger hele veien, det var kun de siste meterne inn mot mål at Senbere fikk spurtet i fra Irene med to sekunder.

Karoline Bjerkeli Grøvdal hang på disse to de første 7 – 8 kilometerene, men måtte slippe dem fra seg.

Beste mann ble Rhonex Kipruto foran Edward Cheserek, begge fra Kenya.

Norgesrekorden på halvmaraton for kvinner er 1:06:40 og tilhører Ingrid Kristiansen.

