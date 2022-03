Jakob ingebrigtsen tok i kveldens VM-finale på 1500 meter initiativet nesten fra start og ledet gjennom hele løpet, helt til spurten. Da måtte han gi tapt for Samuel Tepera, som han slo med over tre sekunder forrige gang de møttes, under World Athletics Indoor-stevnet i Frankrike.

Jakob lå i front helt til utgangen av den siste svingen, men da satte Samuel Tepera opp tempoet i en spurt som det viste seg at Jakob ikke klarte å svare på.

Jakob Ingebrigtsen var favoritten til denne VM-tittelen, og det var nok kanskje en overraskelse at han denne gangen måtte nøye seg med en sølvmedalje.

Til NRK sa han etter løpet at han ikke så det komme. Videre sa han at han ikke følte seg helt bra:

– Jeg skal i utgangspunktet være så god at jeg kan gjøre hva jeg vil i dette feltet her i kveld, men i dag var det litt dårligere enn forventet.

Og Jakob var klar på at det var han selv som underpresterte:

– Jeg knuste Samuel Tefera i Frankrike så det viser jo hvor mye jeg har å spille på i utgangspunktet. I dag var det et relativt likt løpsopplegg og han var cirka like god som han var da, mens jeg var ganske mye dårligere, fortalte Jakob til NRK etter løpet.

VM Innendørs går i Beograd i Serbia.



Resultliste fra VM-finalen i VM Innendørs i Beograd.