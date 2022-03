Det var tre løyplenger i LPA Trail – Larga på 21 km, Media på 13,5 km og Corta på 5,5 km. Det var med norske løparar på alle distansane, og best plassering fekk Katarina Skaufeldt og Anna Margrethe Tråve i langløypa. Dei vart nummer fire og fem totalt og nummer to og tre i klassen for dei over 45 år. I mål var det berre 3 sekund imellom dei med Katarina først.

Anna Margrethe Tråve var òg med i 2019, og da vart ho nummer to totalt av kvinnene. Anna er 66 år, og ho held forma imponerande godt ved like. Om løpet og løypa på Gran Canaria fortel ho følgjande til Kondis.

– Løypa er 21 km og går i kupert terreng med 574 høgdemeter. Ut frå Las Palmas ber det oppover i høgda, vekselvis på sti og grusveg, før det går tilbake til Las Palmas. Traseen var godt merka, og det er eit godt organisert løp, fortel Anna som og var nøgd med sin eigen innsats.

– Eg er bra fornøgd med resultatet. Kroppen fungerte, og det vart ei god oppleving med bra stemning undervegs.

– Kva blir neste løpsmål for deg no?

– Neste løp er Storehaugen Opp 26. mai i Lærdal der eg er både arrangør og deltakar. Deretter er det Hornindal Rundt – eg likar best fjell-løp og motbakkeløp no, fortel den fjellglade dama.

I alt deltok sju frå Noreg i LPA Trail. 164 fullførte langløypa, 297 den mellomlange og 129 den korte.





Video frå løpet.



Spanske Sara Alonso tok ein soleklar siger i kvinneklassen i den delvis nokså tekniske langløypa. (Foto: Carlos Diaz-Recio / arrangøren)



Kvinner 21 km / 584 hm 1. Sara ALONSO Spania SALOMON SPAIN 1:28:25.960 2. Estela GUERRA Spania ARISTA PRO TEAM 1:45:45.390 3. Sandra MORENO SANTIAGO Spania F45 BICHILLORUNNER 1:55:22.910 4. Nuria TORREIRA GONZÁLEZ Spania C.D. UAVA 1:58:50.120 5. Anselma LIMA SÁNCHEZ Spania ARISTA 2:05:19.390 6. Katarina SKAUFELDT Norge F45 C.D. VANTRAIL 2:06:15.840 7. Anna Magrethe TRÅVE Norge F45 LÆRDAL IL 2:06:18.260 Menn 21 km / 584 hm 1. Aritz EGEA CACERES Spania SALOMON 1:21:37.310 2. Oswaldo MEDINA GUTIÉRREZ Spania CARPHIAL TEROR TRAIL 1:23:22.200 3. Juan Jose RODRIGUEZ GARCIA Spania ARISTA PRO TEAM 1:24:16.680 Kvinner 13,5 km / 267 hm 1. Gabriela LASALLE GRATACOS Spania SALOMON SPAIN 0:59:22.600 2. Martina GONFAUS SELLÉS Spania ESP. MOUNTAIN RUNNERS 1:02:33.670 3. Verónica SUÁREZ BLANCO Spania C.D. GADAINES 1:10:34.290 … 40. Trude FJELLBIRKELAND Norge INDEPENDIENTE 1:33:31.810 Menn 13,5 km / 267 hm 1. Gontzal MURGOITIO ESPARZA Spania INDEPENDIENTE 0:48:33.640 2. Jan TORRELLA OLLER Spania SALOMON SPAIN 0:49:25.170 3. Fabián VENERO JIMÉNEZ Spania SALOMON SPAIN 0:49:37.560 … 108. Johannes Mæhre YTTERDAHL Norge INDEPENDIENTE 1:23:44.470 174. Hans Olav RØRVIK Norge M45 INDEPENDIENTE 1:35:44.490 Kvinner 5,5 km 1. Maribel GARCIA CUBAS Spania C.D. UAVA 0:25:00.000 2. Yasmina SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Spania YEEPAA TRAIL 0:25:15.310 3. Lina BRENDLE Spania 0:26:28.110 … 20. Ingvild JOHANNESSEN Norge F45 INDEPENDIENTE 0:34:33.360 Menn 5,5 km 1. Joaquin GUERRA ALONSO Spania GALDAR FRIENDS 0:20:19.160 2. Guzmán SARMIENTO VALIDO Spania M45 ACTIVAT OLDPEAK 0:20:40.960 3. Ayoze CRUZ TRUJILLO Spania C.D. UAVA 0:21:07.800 … 56. Magnus RYSTAD Norge INDEPENDIENTE 0:34:56.020



Alle resultat



Feltet finn fram sjølv om vegetasjonen gjer stien smal og lite synleg. (Foto: Carlos Diaz-Recio / arrangøren)