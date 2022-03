Det så ikke ut som om det var særlig mye å gå på i spurten for Jakob Ingebrigtsen på gårsdagens 1500-meter under innendørs-VM i Beograd. Han rapporterte også om at kroppen føltes ganske så dau, uten at han hadde noen videre god forklaring på hvorfor.

Nå er nok svaret kommet: Etter retur til Sandnes mandag bestemte Jakob seg for å ta en hurtigtest for Covid 19, og den ga positivt utslag. Dette skriver løperen selv på Instagram, og vedlegger bilde av sin positive test.

Jakob skriver:

"Just arrived home in Sandnes, and decided to take a health check after a strange feeling last night. Leading up to the race, everything felt normal with negative PCR-test and several rapid-tests. Bad timing but in some way unavoidable. Now its all about recovering and getting back to training. See you all in the next race!"

Han skriver altså at han valgte å ta en test etter å ha følt seg merkelig i går kveld. Opp mot løpet føltes alt bra, og han testet sågar negativt på PCR-tester i forkant av løpet.