Springkarusellen fortsetter med løp rundt Tveitevannet denne sesongen også. Bedriftsidrettens egen løpskarusell har nå fått etablert seg med den raske og kontrollmålte løypen rundt det idylliske vannet på Slettebakken i Bergen.

I sesongen første løp var det 41 deltagere, som er omtrent på det nivået det har lagt på de siste sesongene. Men her bør være mulig å få med enda flere i den flate og naturskjønne løypen rundt vannet.

Som vanlig var det flest deltagere i fellesstarten på 5 kilometer, denne gangen var her flere kvinner enn menn. Syv personer valgte fleksistart med en eller to runder.

Andreas Austevoll Nødtvedt var raskeste mann på den 5 km lange løypen, han løp inn på 18 blank.

I kvinneklassen fikk vi denne gangen et oppgjør mellom mor datter Galleberg. Her hadde mamma Renate et forsprang på sin datter Mathea i første del av løypen, ved passering 3,2 km ledet hun med 15 sekunder. Men i siste runden mot mål demonstrerte Mathea at hun behersket fartsøkning, og i mål var hun 7 sekunder foran sin mor.

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 113 Mathea Galleberg Fana IL Kvinner 15 - 19 år 19:43 2 112 Renate Galleberg NESTTUN Kvinner 40 - 44 år 19:50 3 18 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:32 4 22 Solveig Haugstad HSI Kvinner 35 - 39 år 24:01 5 25 Silje Mjedheim BERGEN Kvinner 35 - 39 år 25:20 6 6 Kristin Risvand Mo Løp Sammen Askøy/ Bergen Kommune BIL Kvinner 50 - 54 år 26:03 7 1 Marianne Løberg PARADIS Kvinner 45 - 49 år 26:27 8 114 Maria Forland BERGEN Kvinner 45 - 49 år 26:45 9 4 Åsta Bjørnevik PARADIS Kvinner 45 - 49 år 27:05 10 32 Inga Helene Vatshelle Bovim BERGEN Kvinner 30 - 34 år 28:59 10 33 Cecilie Anita Tindeland Higraff MATHOPEN Kvinner 35 - 39 år 28:59 12 23 Vigdis Andrea Gustavsen BERGEN Kvinner 30 - 34 år 29:26 13 13 Gudrun Rokne BIK Kvinner 50 - 54 år 30:05 14 28 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 30:59 15 3 Anne-Line Miljeteig BERGEN Kvinner 30 - 34 år 31:05 16 14 Lene Mjeldheim FYLLINGSDALEN Kvinner 35 - 39 år 31:19 17 109 Aina Therese Hågensen Hågensen LODDEFJORD Kvinner 35 - 39 år 31:23 18 2 Anne Mette Iden NESTTUN Kvinner 45 - 49 år 32:48 19 117 Turid Helen Lunde Kvinner 45 - 49 år 36:51



Mathea (113) og Renate Galleberg (112) legger ut på sin interne konkurranse.

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 107 Andreas Austevoll Nødtvedt BFG Bergen Løpeklubb Herrer 20 - 24 år 18:00 2 103 Karsten Hustad BERGEN Herrer 20 - 24 år 19:15 3 31 Leif Nordland HSI Herrer 55 - 59 år 19:25 4 106 Mathias Andersen Skansemyren Løpskompani Herrer 35 - 39 år 19:27 5 116 Kenneth Nodeland Skansemyren Løpskompani Herrer 40 - 44 år 20:22 6 9 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:48 7 115 Vegard Fimland Skansemyren Løpskompani Herrer 40 - 44 år 23:19 8 20 Per Eilif Træen Løp Sammen Askøy Herrer 45 - 49 år 23:20 9 24 Jan Kårbø DNB Herrer 65 - 69 år 25:35 10 105 Frode Eikeland Fri - IL Herrer 65 - 69 år 25:43 11 19 Asbjørn Kvernrød Gular / Team Sportsmanden Herrer 75 - 79 år 28:06 12 10 Atle Kolbeinsen Dnb/Tif Viking Herrer 65 - 69 år 28:31 13 30 Egil Olsen TIF Viking Herrer 70 - 74 år 28:50 14 8 Arthur Lillefosse SAS Klubben. Herrer 75 - 79 år 33:11 15 12 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 35:55

Fleksistart:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid Stage 1 16 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 08:03 Fleksistart 1 runde 1 21 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 17:52 Fleksistart 2 runder Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid Stage 1 102 Jenny Dugstad HSI Kvinner 35 - 39 år 19:12 Fleksistart 2 runder 2 101 Janos Gyulane Madura BERGEN Kvinner 40 - 44 år 21:46 Fleksistart 2 runder 3 15 Anita Hopland BERGEN Kvinner 50 - 54 år 26:41 Fleksistart 2 runder 4 7 Ingrid Næss Johansen IL Gneist Kvinner 25 - 29 år 38:29 Fleksistart 2 runder 5 5 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 41:16 Fleksistart 2 runder



Kristin Risvand Mo legger ut rundt Tveitevannet.



Aina Therese Hågensen legger ut.



Marianne Løberg har fått æren av å løpe med startnummer 1.



Dermed er Springkarusellen 2022 i gang. Løperne på vei rundt Tveitevannet.



Gudrun Rokne passerer målområdet.



Mathea Galleberg var i dag den raskeste kvinnen.



Andreas Austevoll Nødtvedt var raskeste mann. Han så løpet som en fin gjennomkjøring frem mot Bergen Ultra den 2. april der han skal løpe maraton.