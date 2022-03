Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Marius Bakken nøyde seg ikke med å være best i Norge. Han tok også kampen opp med de beste i verden og var hele tida på jakt etter det perfekte løpet.



– Det overordnede målet var alltid å prestere maksimalt. Da var jeg avhengig av at så mange faktorer stemte samtidig: Terskel, anaerobe egenskaper og muskulatur, så det var utrolig vanskelig å holde formen lenge, forteller mannen som kombinerte trening og studier og nå jobber som lege i Kristiansand.



Tuva Anine Brusveen-Jensen er i slekt med Håkon Brusveen, ja, men det er langt uti, og det er nok ganske uavhengig av det at 19-åringen fra Oslo går så fort på ski at hun tok to medaljer i junior-VM i langrenn på Lygna.



– Jeg er veldig godt fornøyd med å ha tatt medaljer, og ikke minst var det kjekt at vi trakk det lengste strået og vant stafetten som var veldig jevn, forteller hun i intervjuet i bladet.



Der får vi også beskrevet favorittøkta til Anders Aukland, og vi får et godt innblikk i livet og tankene til Vasalopp- og Birken-vinner Astrid Øyre Slind som må svare raskt på Andreas Grøgaards 23 kjappe spørsmål.



Vi følger vi også maratonløperen Cato Thunes som trener for å løpe de 42 kilometerne under 2.50 som 60-åring, veiledet av Sindre Buraas. Et lignende prosjekt har Sven Kilander satt i gang, men for han er det lange terrengultraløp som gjelder, og han får treningsprogram fra en av de beste norske i faget, Didrik Hermansen.



Vi må også nevne intervjuet med Christian Børs Lind som i en alder av 81 år satte norsk klasserekord på både 5 km, 10 km og halvmaraton. Serien med 23.24, 48.22 og 1.51.38 er rett og slett imponerende. Allsidigheten gjør at han har også har klart å vinne klassen i Birkebeinerrennet.



I den nye utgaven av bladet får vi også servert del to av Ane Korsvolds artikkel om kosthold for spreke kropper, og Rodrigo Belda konkretiserer med å by på oppskrifta til en kjernesunn fiskesalat.



Vi har også testa de to nyeste toppmodellene til Garmin og lest den nye boka til Øystein "Pølsa" Pettersen. Mye tyder på at den lever opp til navnet "Helt konge!"



Den avsluttende reportasjen beskriver en reise langs den kjente pilegrimsruta til Santiago de Compostela i Spania. Den kan gås eller løpes, i lang eller kort utgave. Else Husa valgte å gå den lange på en fredelig tid av året.



Dette er bare noe av innholdet i årets andre Kondis-nummer. Her er både småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no.

De som er medlemmer, kan allerede lese april-nummeret i digital utgave her. Til forrige nummer ble den digitale versjonen lagt om slik at den nå er responsiv og kan lett leses også fra mobil og nettbrett.



Samme sted vil du som medlem også finne alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til i dag. Medlemmene vil få papirutgaven av nr. 2–2022 i posten i løpet av uke 12.



Marius Bakken var en banebrytere og satte rekorder som det måtte et skarpskodd Team Ingebrigtsen til for å slå. (Foto: Bjørn Johannessen)