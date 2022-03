Sebastian Coe uttaler at integriteten og fremtiden til kvinneidrett står på spill etter at svømmeren Lia Thomas vant finalen i svømmemesterskapet til den amerikanske collage-serien.

Lia Thomas var tidligere mann, men har gjennomgått et kjønnsskifte og konkurrerer nå som kvinne. Lia Thomas ble den første transkjønnede kvinnen som vant et NCAA svømmemesterskap forrige uke.

Det er i en artikkel i The Guardian at Sebastian Coe deler sine bekymringer.

– Jeg tror at integriteten til kvinnesport – hvis vi ikke får dette riktig – og faktisk fremtiden til kvinneidrett, er truet.

Lia Thomas som svømte for herrelaget fra University of Pennsylvania i tre sesonger før han begynte med hormonbehandling i 2019, skrev historie ved å vinne 500-yard freestyle i Atlanta, men har møtt protester siden han begynte å konkurrere som kvinne.

Under Coes ledelse har World Athletics innført strenge regler for transkjønnede idrettsutøvere som betyr at de må holde testosteronnivået under en viss grense i minst 12 måneder før de får lov til å konkurrere internasjonalt. Idrettsutøvere med DSD (forskjell i seksuell utvikling) som Sør-Afrikas Caster Semenya har også blitt tvunget til å begrense testosteronnivået i seks måneder for å få lov til å konkurrere internasjonalt over visse distanser.

– Det er ingen tvil for meg om at testosteron er den viktigste faktoren for ytelse, har Coe uttalt til Daily Telegraph.

– Hvis du ser på naturen til 12- eller 13 år gamle jenter, husker jeg at døtrene mine jevnlig ville løpe forbi mannlige kolleger i klassen deres, men så snart puberteten starter kommer forskjellene og forblir der.

– Kjønn kan ikke trumfe biologi. Som forbundspresident har jeg ikke den luksusen, sier Sebastian Coe som er leder for det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics.



Sør-Afrikas Caster Semenya har blitt tvunget til å begrense testosteronnivået i seks måneder for å få lov til å konkurrere internasjonalt over visse distanser. (Foto: Bjørn Johannessen)