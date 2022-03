– Det er artig å komme seg ut og treffe folk, og så er det god organisering av løpet. Terrengutvalget er fantastisk gode til å arrangere løp, og det er gøy at vi kan stille med fellesstarter igjen, etter de verste opplevelsene med korona, fortalte dagens raskeste kvinne, Monica Thortveit, etter løpet.



Også herrevinner Jørgen Strøm Olsen syntes det var godt å være i gang igjen.



– Folk kjenner til disse løpene, og man vet hva karusellen står for. Det er kvalitet av ypperste klasse når det handler om å arrangere løp, fortalte Strøm Olsen som svarte dette da han ble spurt om hva han syntes om løypa.



– Den er tøff og brutal. Sjøl om løypa er helt flat, så må man pushe på hele tiden for å få ei god tid! Men med vindstille og sol var forholdene fine.



Og det var mange som brukte den flotte vårdagen til å løpe eller gå. I alt 453 tok seg gjennom hovedløpet mens 47 unge sprekinger stilte i det 500 m lange barneløpet. De voksne kunne velge mellom 5 km eller 3 km. Kortløypa hadde kun klasse uten tidtaking.



"Løp eller gå for livet" var et veldedighetsløp som Terrengutvalget arrangerte i samarbeid med Kreftforeningen. Ifølge løpsleder John Humborstad skal det totalt ha kommet inn over 80 000 kroner til kreftsaken.



Forventningsfulle unger – og noen voksne – legger ut på den 500 m lange løypa i Barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)



Kvinner 5 km 1 Monica Thortveit 40-44 UiA 00:19:31 2 Lisa Mjaaland U-16 Oddersjaa SSK 00:20:31 3 Caroline Krogh Andersen 30-34 00:21:40 4 Marit Gausdal 50-54 Team Mosjon 00:22:08 5 Astrid Brodersen 50-54 Team Mosjon 00:23:30 6 Anette Birkeland 35-39 00:23:54 7 Silje Refsnes 30-34 00:24:24 8 Ann Kristin Holte 45-49 00:24:28 9 Teresa Pham 40-44 Kr.sand kommune 00:24:30 10 Line Maria Slettebøe 35-39 00:25:17 11 Hanne Therese Ekra 50-54 Kringsjå 00:25:28 12 Siri Marit Aasland 55-59 Team Mosjon 00:25:28 Menn 5 km 1 Jørgen Strøm Olsen 30-34 00:17:26 2 Erlend Haaverstad 25-29 00:18:02 3 Abraham Pettersen 25-29 00:18:11 4 Tarjei Breiteig 40-44 00:18:12 5 Jørund Schiefloe 35-39 00:18:37 6 Marius Engeland 30-34 00:18:43 7 Ronald Polenz 35-39 Phonero 00:18:44 8 Rune Løkling 65-69 Nikkelverket 00:19:40 9 Glenn Aateigen 45-49 Krsløp 00:19:55 10 Gisle Handegaard 50-54 00:20:00 11 Thor Bylund 55-59 Olasheiløpet 00:20:08 12 Stein-Erik Scheie 55-59 Telesport 00:20:18



Intervjuene er laga av Sverre Larsen



Magnus Hennig Lunde (10). (Foto: Sverre Larsen)



– Ser du frem til løpet her i dag?

– Ja, jeg gleder meg! Det er gøy å løpe!



– Løper du alene eller sammen med noen?

– Noen ganger løper jeg alene, og noen ganger løper jeg sammen med noen som jeg kjenner. Og i dag skal jeg løpe samme løype og sammen med min yngre bror!



Hanne Aanensen (55). (Foto: Sverre Larsen)



– Liker du karusellen?

– Det er veldig gøy. Løpene gir motivasjon, og jeg ser stadig fram til dem. Målet er å gå og løpe på kjente og nye stier, og vi får sett ganske mye av Kristiansand.



– Er motivasjon og tilfredshet viktig med disse løpene?

– Ja, og man kan holde seg fysisk aktiv. Motivasjonen er at det er gøy å være ute og løpe på tid, og man konkurrerer mot seg selv og andre. Og god form gir tilfredshet. Så det er viktig å ha og å bevare og utvikle en indre glød for løpene slik at man kan sette seg mål for hvert løp!



– Synes du det er godt å komme i gang igjen etter denne pausen som vi har hatt i høst og i vinter?

– Ja, og når det siste løpet går, er vi på en måte ferdige med sesongen. Man vitsen er å trene jevnt både her og der. Nå når det er bart og fint ute, så er det lettere å komme seg ut på trening!



– Hva mener du om dette løpet?

– Det er et veldig fint arrangement. Startkontingenten går til Kreftforeningen, og fokus er på det. Vi tenker stadig på de vi har mistet i kreft, og det er tøft med minnene spesielt hvis noen stod oss nærme. Dette er et fint løp, og det fungerer som en prolog for sesongen, man kommer i gang igjen!



Tvillingene Tonje Aanensen (24) og Silje Aanensen (24). Tonje holder sin hund Milo og Silje sin hund Rocky. (Foto: Sverre Larsen)



– Hvordan legger dere opp sesongen?

– En del av sesongen løper vi ute, og ellers løper vi på mølle på treningsstudio. Men vi gjør ting sammen, og vi er jo også damer som er tvillinger – det preger oss alltid!



– Hvorfor er dette løpet bra?

– Man blir mer oppmerksom på kreft. Vi løper for en god sak i dag, og kreft er da også en folkesykdom. Så vi samler inn penger her i dag for å bekjempe kreft og finne måter å bli kvitt kreften på. Det går til forskning på kreft.



– Har dere mistet noen kjære i kreft?

– Ja, vi mistet vår bestemor, så hun døde litt for tidlig. Livet er ikke alltid rettferdig for alle.



– Hvordan bruker dere naturen?

– Vi er glade i å være ute, også med hundene våre. Vi går stadig nye turer, og vi er med på Ti på Topp!



Connie Larsen (38) – ​ arrangør fra Kreftforeningen. (Foto: Sverre Larsen)



– Hvordan er dette løpet her i dag?

– Det er et spesielt løp, og inntektene går til Krafttak mot kreft. Pengene som vi mottar til kreftsaken er øremerket til forskning på kreft med spredning.

– Hva mener dere om kreftsaken?

– Vi jobber for at færre skal få kreft, og vi arbeider også for at flere skal overleve kreft. Vi gir et best mulig tilbud til pasientene, og mange kan bli rammet. 1/3 av befolkningen blir rammet av kreft i løpet av livet, og ¾ av dem som rammes, overlever, viser ny forskning.

– Er idrett og løping positivt for å unngå kreft?

– Fysisk aktivitet er godt for helsa. Vi anbefaler folk å holde seg i god form. Kreft rammer tilfeldig, så selv om man trener, så kan man bli rammet. Likevel er viktig å leve godt mens man lever, være i fysisk form og bruke sine sterke sider.

– Kreftsaken er jo litt dyster lesning og registrering av inntrykk. Har kreftsaken noen positive sider?

– Ja, den skaper et stort og brennende engasjement. Dette løpet er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Bedriftsidretten. Også russ og andre folk driver og samler inn penger til kreftsaken for å støtte den forskningen som gjøres på kreft.

– Hva synes Kreftforeningen om Terrengkarusellen?

– Vi vil berømme Terrengkarusellen for den fantastiske innsatsen som den gjør. Det er et supert opplegg fra gang til gang på disse løpene. Det er mange frivillige som ordner løpene, og det setter mange pris på. Og i dag samler Terrengkarusellen inn penger til Kreftforeningen.

– Hvorfor blir ikke alle friske som får kreft?

– Vi må gi forskerne nok tid til å finne diagnoser og løsninger. Den beste behandlingen for alle typer kreft finnes ikke ennå. Men det gjøres stadig gjennombrudd, og håpet i befolkningen blant de som rammes, ligger i det som forskningen vet for tiden.



Før fellesstarten i hovedløypa overrakte karu­sellsjef John M. Hum­bor­­stad en sjekk på 25 000 kroner til Connie Larsen i Kreft­foreningen. (Foto: Sverre Larsen)



I Terrengkarusellen kan en velge å starte når det passer, men mange foretrekker å stille i fellesstarten. (Foto: Sverre Larsen)