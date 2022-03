I januar 1989, for drøyt 33 år siden, løp Harald Ødegård fra Raumnes & Årnes IL inn til ny norsk rekord på 1500 meter innendørs for veteraner i klassen 40-44 år. Dette skjedde på Ekeberg i Oslo. Siden den gangen på slutten av 80-tallet har rekorden vært urørt. Inntil denne helgen.



Robert Hisdal senket 33 år gammel rekord

Den 44 år gamle løperen fra Straume har vært i god form og løpt godt lenge, men denne vinteren har han endret treningsopplegget sitt en del, og tatt ytterligere steg i retning forbedring. Lørdag ettermiddag løp han inn til sterke 4:10,93 på 1500 meter under NM for veteraner i Grimstad. En solid ny norsk rekord og forbedring med godt over halvannet sekund fra Harald Ødegårds 33 år gamle rekordtid.



Robert Hisdal kan stolt vise fram gullmedaljen under NM for veteraner. (Foto: Dag Magne Vedå)



Kondis er selvfølgelig nysgjerrige på treningsopplegget, og spurte om noe var gjort annerledes den siste tiden.

- Jeg har trent litt annerledes denne vinteren ja, bekrefter Hisdal.

- Jeg har økt fra 7 til 10-11 økter i uken. Jeg vil også trekke fram at jeg trener alle øktene kontrollert, og det har kroppen min respondert bra på. Jeg har fire terskeløkter i uken, og har et snitt på 138 kilometer i uken, forteller han.



Hvordan kan du fortsatt ha såpass gode fartsressurser?

- Som ung hadde jeg 1:52 på 800 meter og 3:53 på 1500 meter. Jeg må si at jeg har vært usedvanlig heldig som har klart å bevare mye av farten i kroppen. Resultatet i NM denne helgen ble oppnådd uten en eneste spesifikk mellomdistanse intervalltrening. Jeg har kun kjørt økter som ligger på en fart som tilsvarer 3:30 per kilometer og oppover. Under rekordløpet nå var vel kilometerfarten 2:47. Så svaret på spørsmålet må nesten være at jeg har hatt flaks, sier Hisdal.



Hva blir ditt neste store mål?

- Nå ser jeg frem mot europamesterskapet for menn 40-44 år i Grosetto i Italia i mai. Der skal jeg løpe 10 kilometer og halvmaraton. Jeg drømmer om å senkene persene mine på henholdsvis 32:22 og 1:11:41, samt oppnå best mulig plassering, svarer Hisdal.





Premiepallen fra NM. (Foto: Dag Magne Vedå)



Mange gode prestasjoner

Robert Hisdal har som nevnt løpt mange gode løp den siste tiden. For bare en uke siden deltok han på 10 kilometer i tunnelløpet i Bergen, og kom i mål på 33:05. Det holdt godt til seier i klasse 40-44 år, men også til en sterk 4. plass totalt i løpet. Tidligere i år stilte han opp i Santa Pola Halvmaraton, og løp på fantastiske 1:11:41! Sistnevnte løp var en enda større prestasjon enn det ser ut på papiret. Tre uker før løpet fikk han Korona og sleit med store pusteproblemer.



Robert Hisdal på vei mot en svært god tid i Santa Pola Halvmaraton i januar 2022. (Foto: Hisdals Instagramkonto)



10 kilometer i den nye tunnelen mellom Bergen, Os og flyplassen er unnagjort. (Foto: Hisdals Instagramkonto)



Vi gleder oss til å følge Robert videre i EM om et par måneder!



PS!

Kondis har enn så lenge ikke fått tilgang til øvrige resultater fra NM i Grimstad, men dette kommer snart.