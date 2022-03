Valdres Skimaraton ble en stor suksess etter en perfekt kombinasjon av topp dugnadsånd og glitrende forhold. Det blåste litt i området natten før, men vinden stilnet til renndagen. Valdres Skimaraton byr på to distanser - 68-kilometeren som går fra Beitostølen til Danebu på Aurdalsåsen, og 32-kilometeren som starter fra Skrautvål og Valdres skisenter. Om man ville gå med tidtaking eller ikke var valgfritt.



Deltakerne var fulle av lovord om arrangementet i etterkant, og dugnadsånden har tydeligvis vært på topp. Spesielt fikk løypekjørerne mye ros for en flott innsats. Både fastboende og deltidsboende stilte opp som hjelpere på drikke- og matstasjoner.



Foto: Jan Erik Olsrud



Resultater 68 kilometer

På den lengste distansen var det Åsmund Heir fra Straye Waterwell som gikk raskest i herreklassen. Han vant på 3:06:20. Hans lagkamerat Petter Natås ble nummer to på 3:08:58. Anders Mørde Davidsen fra Fossum IF ble nummer tre med 3:09:49. Totalt var det 107 herreløpere som gikk distansen på tid. På kvinnesiden gikk 19 deltakere hele veien fra start til mål, og først framme på Danebu var Tone Lye fra Nydalens SK. Hun gikk på 3:39:01. Nummer to ble Louise Leren Moen fra Heming IL, med tiden 3:40:54, og nummer tre ble Live Lindemark fra Straye Waterwell på 3:47:03.



Turrennet på 32 kilometer som gikk fra Skrautvål uten tidtaking, hadde 70 løpere som fullførte.



Åsmund Heir fra Straye Waterwell tok seieren i herreklassen. (Foto: Jan Erik Olsrud)



Tone Lye fra Nydalens SK vant kvinneklassen. (Foto: Kan Erik Olsrud)



- Dette kan måle seg med Marcialonga og Vasaloppet

De to beste løperne i herreklassen, Åsmund Heir og Petter Natås fra Ski Classics-laget Straye Watrewell, mente etter målgang at Valdres skimaraton kan måle seg med de store rennene som Marcialonga og Vasaloppet.

- Et fantastisk renn, sa Natås til langsveien.no.



Vinneren Heir trakk fram den siste bakken opp til mål som den største utfordringen underveis.

- Den kan virkelig måle seg med avslutningsbakken i Marcialonga, sa han.





De to beste herrene løfter Mads Stavang Braathen fra Haslum på gullstol. Han fullførte rennet fra Beitostølen på utsøkt vis. (Foto: Jan Erik Olsrud)





