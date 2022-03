Etter mange år i rundløype rundt sentrum i byen, har arrangementskomitéen bestemt seg for å flytte løpet over til den andre siden av Glomma. Start og mål blir bak Kongstenhallen. Bakgrunnen for flyttingen er smittevernstiltak. Nå har jo samfunnet åpnet mer eller mindre helt opp, men allikevel ønsker man å arrangere i et område med noe mer plass for både utøvere og tilskuere. Helt ny er allikevel ikke traséen, ettersom den også var i bruk i 2014 (med unntak av halvmaratondistansen).



En uke før start er det påmeldt 98 løpere til distansen på 5 kilometer, og 233 løpere til halvmaraton. I tillegg avholdes også 3 kilometers barne- og ungdomsløp og et 500 meters barneløp for de minste. Du kan se deltakerlisten her.



Om Fredrikstadløpet

Distansene på programmet er 5 kilometer og halvmaraton. I tillegg arrangeres det 3 kilometers barne- og ungdomsløp og 500 metersløp for de aller minste. Start- og målområdet blir bak Kongstenhallen på Østsiden av byen. Underlaget er asfalt, med unntak av noe grus rundt start og målgang. Traséene for 3 og 5 kilometer er helt flate og uten skarpe svinger. Halvmaraton løpes som tre tilnærmet like runder á 7 kilometer. Løypa går i all hovedsak på asfalt. Med unntak av to gangveitunneller (som passeres tre ganger) er løypa uten høydeforskjeller.



Om 3-kilometersløypa

Løypa går i all hovedsak på asfalt. Traseen er uten høydeforskjeller og er kontrollmålt av nasjonalt godkjent løypemåler. Starten er på grusveien på baksiden av Kongstenhallen. Løypa går forbi Golfklubbens lokaler og ut i Torsnesveien og følger denne fram til krysset med Habornveien. Der tar vi gang- og sykkelveien sydover langs Habornveien. Ved Nøisom Gård passeres 1km, og her svinger vi inn i Fru Ingers Gate. Vi løper gjennom boligområdet på Kongsten og kommer ut på Øraveien via Jens Langs Gate. Her passeres 2km, og løypa fortsetter nordover i Heibergs Gate fram til krysset med Gamlebyveien/Torsnesveien. Nå gjenstår kun en kort strekning på Torsnesveien og oppløpet mot mål som ligger på grusveien mellom Golfklubben og Kongsten Fort. For å få riktig distanse, må vi løpe litt forbi der vi startet.



Om 5 kilometersløypa

Løypa går i all hovedsak på asfalt. Traseen er uten høydeforskjeller og er kontrollmålt av nasjonalt godkjent løypemåler.



Starten er rett ved trappa opp til Kongsten Fort. Første del av løpet følger samme trase som 3km-løypa; Torsnesveien østover, og derfra sydover på gang- og sykkelvei langs Habornveien. 1km passeres rett før Nøysom Gård, og 5km-løypa fortsetter langs Habornveien forbi 2km-passering ved Gyproc, før den svinger vestover langs Løytnant Dons Vei. Ved innkjørselen til Borg Havn svinger løypa nordover langs Øraveien. Her løper vi rett fram i nesten 1,5km. Vi passerer 3km rett før krysset med Titangata og 4km der Øraveien går over i Heibergs Gate. Herfra og inn er 3- og 5km-løypene identiske: Heibergs Gate, Torsnesveien fram til Golfklubben, og inn på oppløpet bak Kongstenhallen.



Om halvmaratonløypa

Halvmaraton løpes som 3 tilnærmet like runder à 7km. Løypa går i all hovedsak på asfalt. Med unntak av 2 gangveituneller (som passeres 3 ganger), er løypa uten høydeforskjeller. Løypa er kontrollmålt av nasjonalt godkjent løypemåler.



Starten er like ved Golfklubbens lokaler. Fra starten løper vi ut i Torsnesveien, og følger denne vestover fram til krysset med Gamlebyveien/Heibergs Gate. Vi krysser Gamlebyveien og følger gangveien på vestsiden og videre nordover i Nabbetorpveien. På runde 1 tar løypa inn til venstre rundt boligblokkene på Prestelandet, og derfra ut i Nabbetorpveien igjen (runde 2 og 3 har ikke dette tillegget). Vi krysser under Fredrikstadbrua og følger gang- og sykkelveien fram til rundkjøringen ved Brohodet og vider østover langs Haldenveien. Like før neste rundkjøring krysser vi under Haldenveien og løper sydover på gang- og sykkelvei langs Habornveien. Runde 2 og 3 følger Habornveien helt ut til Løytnant Dons Vei, før løypa svinger vestover mot Borg Havn, og deretter nordover på Øraveien (samme trase som 5km). Runde 1 er litt kortere her, ved at løypa svinger inn Titangata og derfra ut i Øraveien. På runde 1 og 2 følges gangveien på vestsiden av Heibergs Gate fram til passering, på runde 3 løper vi i nordgående kjørefelt i Heibergs Gate, runder inn i Torsnesveien, og inn mot mål bak Kongstenhallen.



Løypevakter vil påse at dere følger riktig trase underveis i løpet. Det forventes også noe biltrafikk i området nærmest Gamlebyen, men ved alle krysninger av kjørefelt vil det være utplassert løypevakter. Vi henstiller om å løpe godt ut mot veikanten der vi har biltrafikk i løypa.



Barneløpet

Påmeldingen til barneløpet er på løpsdagen. Starten går 12.30. Løypa er på ca 500 m og går i området ved start / mål for de øvrige distansene.



