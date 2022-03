NB! BILDEREPORTASJE (K+) FRA BEGGE DISTANSENE KOMMER!

Restart for H3

H3 Hamar HOKA Vårløp Vårløpet ble introdusert i 2019 og hadde den gang 130 deltagere på de to distansene 5 og 10 km. 2020- og 21-utgaven ble av velkjente årsaker avlyst, og en del av de 209 påmeldingene til årets løp var derfor overført fra fjorårets utgave. Løpsleder Geir Vestby var godt fornøyd med over 200 påmeldte og at så mange som 162 stilte til start for å teste formen i den 5 km lange rundløypa på grusstier på Koigen og Domkirkekodden. Noen få isflekker lå fortsatt igjen, men i all hovedsak var det fine forhold selv om løpere flest nok kunne tenkt seg litt mer vårlige vær enn i 4 plussgrader.



Nær to minutter foran

10 km var den klart mest populære distansen i alle fall på herresiden med 87 menn og 116 deltagere toitalt. Her var lillehamringen som nå løper for IK Tjalve, Mikkel Blikstad Thomassen, alene i tet allerede på den første runden og vant upresset på 33:18. Pål Onsrud fra Gjøvik FIK var andremann på 35:08, mens Thor Emil Kvernevik fra Vang Skiløperforening kunne sikre 3. plassen ti sekunder bak.



Mikkel Blikstad Thomassen mens han ennå hadde følge av Pål Onsrud ved Domkirkeruinene på førsterunden etter 1,7 km. (Foto: Stein Arne Negård)

Minuttet raskere

Eli Gjermundshaug Pedersen presterte et meget jevnt og sterkt løp med 37:36 i den ikke helt flate løypa. Det var over minuttet fortere enn da tobarnsmoren sist tok på seg startnummer i Veldremila på Sveum i august i fjor. Franske og nå Elverum-bosatte Karine Travaillaud ble dagens klare toer rett i overkant av 40 minutter, mens Esther Innselset fra arrangørklubben Hamar IL var like klar treer i mål på 41:15.

Ungdommelig hjemmeseier

Andrea Brække imponerte på hjemmebane med en sterk 5 km på 18:44. 14-åringen (fyller 15 senere i år) holdt dermed unna for Lillehammer IFs Frida Byfuglien med ni sekunder. Eugenie Gulowssen, også fra Lillehammer IF, tok 3. plassen på distansen på 19:17.



Andrea Brække blir jaget av Frida Byfuglien mot mål på 5 km på Koigen. (Foto: Rolf Bakken)

I herreklassen ble det et rent LIF-oppgjør der Elmer Mulleri Skalle hadde ti sekunders vinnermargin på kompis Kristoffer Petersen Skonnord da han spurtet inn på 15:42. Roger Thompson, Driv IL løp inn til en klar 3. plass på Skibladnerbrygga med 17:16. Det var 23 deltagere både i dame- og herreklassen på 5 km.



Elmer Mulleri Skalle med mål og seier i sikte. (Foto: Rolf Bakken)

H3 Hamar HOKA Maraton 4. september

H3-arrangørene kan nå se framover til årets hovedløp, H3 Hamar Hoka Maraton som i år blir et høstløp med løpsdato søndag 4. september, og til neste års vårslepp som allerede er berammet i samme trasé til søndag 25 mars. Årets løpsfest i Hamar har for første gang i år hele fire distanser på menyen med 5 km, 10 km halvmaraton og maraton. Påmelding



Resultater H3 Hamar HOKA Vårløp 27.03.2022: 10 km kvinner (29 deltagere): Rank Navn Klubb min/km Bak Total 1. Eli Gjermundshaug PEDERSEN [330] 03:45 -- 37:36 2. Karine TRAVAILLAUD [338] 04:05 +3:21 40:57 3. Esther INNSELSET [333] Hamar IL 04:07 +3:39 41:15 4. Åste NARMO [334] Hamar Fysioterapi 04:14 +4:47 42:23 5. Camilla Rustadbakken BERG [336] Hamar skiklubb 04:23 +6:15 43:51 6. Mari HELGESTAD [202] 04:24 +6:27 44:03 7. Heidi SYVERSEN [272] FIK Orion 04:26 +6:45 44:21 8. Marte IHRSTAD [217] 04:26 +6:46 44:22 9. Ida SKOLEGÅRDEN [283] Flisa Allianseidrettslag 04:26 +6:47 44:23 10. Marthe BAKKEN STENSBERG [207] 04:26 +6:49 44:25 10 km menn (87 deltagere): 1. Mikkel BLIKSTAD THOMASSEN [320] Tjalve, IK 03:19 -- 33:18 2. Pål ONSRUD [337] Gjøvik Friidrettsklubb 03:30 +1:49 35:07 3. Thor Emil KVERNEVIK [345] Vang Skiløperforening 03:32 +2:05 35:23 4. Geir SANDBAKKEN [339] Lillehammer IF 03:33 +2:15 35:33 5. Marcus DANIELSEN [244] Hamar IL 03:37 +3:00 36:18 6. Kjell Vegard OPHEIM [216] Gubbetrim 03:38 +3:05 36:23 7. Endre HJELSETH [263] Innlandet fylkeskommune B.I.L. 03:38 +3:09 36:27 8. John Henry STRUPSTAD [342] Avdanka løpere 03:39 +3:20 36:38 9. Erlend BRANDSNES [329] 03:42 +3:45 37:03 10. Stig MIDTHJELL [310] 03:43 +3:59 37:17 11. Morten STENSBERG [206] 03:47 +4:36 37:54 12. Erik PERSHEIM [302] 03:48 +4:49 38:07 13. Henning AASEN [331] Åslia skilag 03:49 +4:54 38:12 14. Bård KRONSTAD [324] Ottestadhallen Aktiv 03:50 +5:04 38:22 15. Vebjørn HØIE [223] 03:50 +5:05 38:23 16. Jon Marius OPHUS [237] Arve Hagen 03:50 +5:12 38:30 17. Peter JOHANSSON [281] 03:51 +5:19 38:37 18. Erik SYVERSEN [260] Hamar skiklubb 03:52 +5:24 38:42 19. Bård FORNEBO [307] 03:52 +5:27 38:45 20. Per Kåre LANGLO [349] Bærum Skiklubb 03:53 +5:34 38:52 5 km kvinner: 1. Andrea BRÆKKE [136] Hamar IL 03:44 -- 18:44 2. Frida BYFUGLIEN [125] Lillehammer IF 03:46 9 18:53 3. Eugenie GULOWSEN [108] Lillehammer IF 03:51 33 19:17 4. Andrine Slettum RUUD [128] Gausdal Friidrettsklubb 03:54 49 19:33 5. Marte KJØREN [138] Lillehammer IF 04:11 +2:12 20:56 5 km menn: 1. Elmer Mulleri SKALLE [146] Lillehammer IF 03:08 -- 15:42 2. Kristoffer PETERSEN SKONNORD [133] Lillehammer IF 03:10 10 15:52 3. Roger THOMPSON [151] Driv Idrettslag 03:27 +1:34 17:16 4. Sondre SVEEN [135] 03:38 +2:32 18:14 5. Kjetil ØRBEKK [115] Gubbetrim 03:54 +3:49 19:31

