Klare vinnere

Den mest hyperraske skøyteren var den tidligere kombinert-landslagsløperen Truls Johansen som brukte 9.36 på den 4 km lange etappe med knappe 30 høydemeter. Han var med det flere skøytetak foran de neste på lista, men også trekløveret Magnus Torp Antonsen, Ola Erik Moe og Amund Sigstad snek seg inn under 10 blank.

Også blant damene fikk vi en klar ener denne uka i og med at Ingrid Vikman med 10.48 var 26 sekunder raskere enn forrige ukes vinner, Vilde Kvale. Tonje Andersen tok en ny 3. plass.



Ingrid Vikman i Gjerdrum-trikot inn til 2. plass i Trysil Skimaraton helt tilbake i 2015. (Foto: Per Ola Haugen)

Favoritter til tour-seire

I sammendraget ligger ledende Magnus Torp Antonsen og Ingrid Vikman meget godt an til å ta hjem totalseieren, mens det er helt åpent om de neste plassene mellom henholdsvis Kjetil Finstad og Simon V Langeland og Vilde Kvale og Tonje Andersen.

48 med med tre renn

Aller meste spenning knytter det seg til hvor mange som får med seg også det fjerde løpet som går som er lagt som to runder á 3 km rundt skistadion på Varden i Hernes i 450 meters høyde. Etter 3/4 av Touren unnagjort er det 16 kvinner og 32 menn, altså 48 lodd med i trekningen av gjeve premier gitt av et velvillig lokalt næringsliv.



Her ender Tour-eventyret for i år med 4. etappe på Varden skistadion. (Foto: Rune Gilde)



Reportasje 1. etappe: Lynrask start på årets Tour de ski i Elverum

Reportasje 2. etappe: Det drar seg til i Tour de ski Elverum

De beste i Tour de ski Elverum - 3. etappe: Kvinner (18 deltagere): Plass Navn Dato Tid Poeng 1 Ingrid Vikman Mar 24, 2022 10:48 100 2 Vilde Kvale Mar 24, 2022 11:14 80 3 Tonje Andersen Mar 22, 2022 11:30 60 4 Helene Berger Mar 24, 2022 11:51 50 4 Carina Eberhardt Mar 27, 2022 11:51 50 6 Berit Schulstad Mar 21, 2022 12:33 40 7 Rønnaug Skille Mar 23, 2022 12:57 36 8 Kristin Sigstad Berge Mar 22, 2022 13:23 32 9 Lisbeth Traaseth Mar 23, 2022 14:28 29 10 Johanna Brandsegg Mar 26, 2022 14:30 26 Menn (42 deltagere): 1 Truls Johansen Mar 26, 2022 09:36 100 2 Magnus Torp Antonsen Mar 22, 2022 09:53 80 3 Ola Erik Moe Mar 27, 2022 09:56 60 4 Amund Sigstad Mar 22, 2022 09:58 50 5 Marius Osvold Mar 22, 2022 10:06 45 6 Petter Sagen Mar 23, 2022 10:09 40 7 Martin Sagen Mar 22, 2022 10:10 36 8 Kjetil Finstad Mar 23, 2022 10:11 32 9 Anders Nordhagen Rotneberg Mar 22, 2022 10:13 29 10 Simon V Langeland Mar 27, 2022 10:17 26 11 Håkon Uthus Mar 21, 2022 10:36 24 12 Magnus Engehaugen Mar 26, 2022 10:37 22 13 Øyvin Bustad Mar 23, 2022 10:48 20 14 Jørgen Stensløkken Mar 23, 2022 11:03 18 15 Rune Gilde Mar 21, 2022 11:07 16 16 Per Sole Luseter Mar 26, 2022 11:08 15 17 Helge Sveen Mar 23, 2022 11:09 14 18 Øistein Tønsager Mar 22, 2022 11:16 13 19 Tor Erik Reinås Mar 24, 2022 11:24 12 20 Rolf Bakken Mar 26, 2022 11:42 11

Tour de ski Elverum etter 3 av 4 etapper: Kvinner: Plass Navn 1. etappe 2. etappe 3. etappe Totalt 1 Ingrid Vikman 80 80 100 260 2 Vilde Kvale 45 100 80 225 3 Tonje Andersen 100 60 60 220 4 Carina Eberhardt 60 45 50 155 5 Helene Berger 60 29 50 139 6 Berit Schulstad 36 50 40 126 7 Rønnaug Skille 40 32 36 108 8 Kristin Sigstad Berge 32 24 32 88 9 Stine Skjæret 26 36 22 84 10 lisbeth traaseth 29 22 29 80 Menn: 1 Magnus Torp Antonsen 60 60 80 200 2 Kjetil Finstad 100 50 32 182 3 Simon V Langeland 50 100 26 176 4 Martin Sagen 80 32 36 148 5 Jørgen Stensløkken 24 100 18 142 6 Amund Sigstad 50 29 50 129 7 Anders Nordhagen Rotneberg 36 45 29 110 8 Ola Erik Moe 29 20 60 109 9 Petter Sagen 32 36 40 108 10 Truls Johansen 100 100 11 Magnus Engehaugen 40 22 22 84 12 Rune Gilde 22 40 16 78 13 Øyvin Bustad 15 26 20 61 14 Helge Sveen 18 24 14 56 15 Håkon Uthus 12 14 24 50 16 Per Sole Luseter 20 11 15 46 17 Marius Osvold 45 45 18 Rolf Bakken 11 13 11 35 19 Tor Erik Reinås 3 18 12 33 20 Inge Øyen 11 16 2 29

Tour de ski Elverum 2021:

Reportasjer fra tidligere utgaver av Tour de ski Elverum: