Tabellene under gir mediantider, tilsvarende tid til løper med like mange foran som bak seg på resultatlista, for kvinner og menn og ulike aldersklasser hentet fra fjorårets København, Oslo og Bergen City halvmaraton. De kan sees som et mål på hva som er "vanlige" tider å løpe halvmaraton på.

En helt rettferdig sammenlikning av tider fra de tre løpene er her neppe mulig siden forhold som antall deltagere og vanskelighetsgrad på løyper kan spille større roller. Ser en på København halvmaraton med 15020 fullførende var deltagelsen i dette løpet langt større enn i Bergen og Oslo, og løypa er uten tvil lettere enn både den i Bergen og Oslo, og slik sett er trolig tidene fra København de mest representative for "vanlig" tidsforbruk på halvmaraton. For kvinner og menn uansett alder er disse henholdsvis 2.01.42 og 1.48.30. Som man videre kan se er som forventet mediantidene best for seniorklassene (*), hvoretter de øker oppover i veteranklassene både for kvinner og menn.

I hovedtrekk finner man de samme trendene når det gjelder mediantidene fra Bergen City halvmaraton og Oslo halvmaraton selv om det her også er noe variasjon når det gjelder veteranklassene. Uten å legge for mye i det kan man videre registrere at mediantidene for menn på halvmaraton i Oslo går over to timer først når man kommer til veteranklasse M75-79 år, sammenliknet med henholdsvis klasse 60-64 år og klasse 65-69 år i København og Bergen City halvmaraton. Tilsvarende trend kan også registreres på kvinnesiden hvor alle tidene fra København og Bergen City er på over to timer på veteransiden, mens tidene fra Oslo er på over to timer i kun en veteranklasse.

Menn

København Bergen City Oslo Alle klasser 1.48.30 (9733) 1.49.38 (1538) 1.41.57 (1919) 23-34 år* 1.43.46 (1405) 1.46.22 (513) 1.38.35 (715) 40-44 år 1.48.00 (1138) 1.47.44 (189) 1.41.40 (212) 45-49 år 1.48.28 (1200) 1.49.36 (176) 1.43.33 (214) 50-54 år 1.52.29 (1007) 1.55.35 (168) 1.45.33 (182) 55-59 år 1.55.25 (736) 1.58.10 (108) 1.46.18 (133) 60-64 år 2.00.05 (356) 1.56.12 (48) 1.48.14 (69) 65-65 år 2.01.36 (142) 2.03.12 (36) 1.59.17 (61) 70-74 år 2.13.25 (56) 2.08.46 (16) 1.58.12 (12) 75-79 år 2.16.53 (19) 2.14.27 (7) 2.03.42 (7)

Kvinner

København Bergen City Oslo Alle klasser 2.01.42 (5287) 2.04.07 (816) 1.56.19 (838) 23-34 år* 1.57.07 (1031) 1.59.49 (299) 1.53.53 (339) 40-44 år 2.02.59 (642) 2.01.50 (111) 1.56.18 (89) 45-49 år 2.04.21 (659) 2.07.23 (88) 1.55.40 (104) 50-54 år 2.06.35 (468) 2.07.49 (79) 2.00.43 (76) 55-59 år 2.09.02 (305) 2.13.14 (54) 1.59.16 (43) 60-64 år 2.14.07 (58) 2.20.23 (17) 1.57.42 (15) 65-69 år 2.20.06 (40) 2.37.59 (4) 1.59.45 (5) 70-74 år 2.22.55 (15) n/a n/a 75-79 år 2.23.07 (5) n/a n/a

(*) Bergen City 23-34 år, Oslo 24-34 år og København 25-29 år (5-års klasser fra 15 år og oppover).