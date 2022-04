I fjor skilte de to seg klart ut som Norges to beste halvmaratonløpere. Zerei Kbrom Mezngi toppet statistikken med 1.00.07, mens Sondre fulgte like bak med 1.00.15. Ned til Marius Vedvik på tredjeplass var det over 4 minutter.

Norgesrekorden tilhører Sondre og er på 59.48, og det blir spennende å se om han eller Zerei kan pynte på den. Kanskje er det Zerei som har størst mulighet, både fordi han er rapportert å være i god form og fordi løypa i Berlin er en av verdens aller raskeste.

Utfordringen kan kanskje være at utgangsfarten kan bli vel tøff om han henger med teten i et så sterkt felt som det vanligvis er i Berlin. Zerei er imidlertid også en som har vist seg dyktig til å løpe med positiv splitt, og godt mulig vil det bli harer også til ei tid rundt den norske rekorden.

Zerei Kbrom Mezngi har ifølge Friidrett1 vært på treningsleir i Kenya i vinter, og formen skal være meget god. I fjor høst satte Zerei norsk rekord på 10 km med 27.39, og han vil nok ikke ha noe imot å ta også halvmaratonrekorden.

Sondre Nordstad Moen har hatt en noe ustabil form det siste året. Halvmaratonløpet på 1.00.15 i fjor høst viste imidlertid at det bare var et drøyt sekund per kilometer fram til persen og norgesrekorden. Hans siste løp, som var helmaraton i Sevilla 20. februar, gikk ikke fullt så bra. Der skal han ha slitt med hoftesmerter og kom i mål på 2.10.48. I motsetning til både Zerei og sin egen vanlige prosedyre har Sondre ikke forberedt seg til løpet i høyden i Kenya. Vær og føre på Østlandet i mars har imidlertid vært veldig bra med tanke på løping, så slik sett kan Sondre være godt forberedt.

Værmeldinga for Poznan søndag formiddag tyder på ganske så norske forhold med 3-4 varmegrader og 3-4 sekundmeter vind. Så å si samme værtype meldes også i Berlin.

Friidrett1 forteller også at Runa Skrove Falch og Pernilla Eugenie Epland løper maraton i Hannover nå på søndag. Pernille debuterer på distansen, mens Runa har 2.33.52 som pers. EM-kravet er på 2.32.00, og det blir spennende å se om noen av dem kan klare det.





Runa Skrove Falch (240) og Pernilla Eugenie Epland (159) er begge påmeldt Hannover Marathon som går på søndag. (Foto: Kjell Vigestad)