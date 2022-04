Motbakkeløpet Kanonløpet har ikke vært arrangert siden 2019 på grunn av usikkerhet rundt koronapandemien, men i år er arrangør Halden IL tilbake med 800 bratte meter med start på torget på sydsiden i Halden og målgang på toppen ved Klokketårnet på erverdige Fredriksten festning.



Dette blir for 12. gang Halden IL arrangerer løpet, og deltakerrekorden er på 193 løpere som kom i mål i 2018. Arrangøren håper mange løpere melder seg på i år også. Tidligere år har løpet vært arrangert i august/september, men i år vil det for første gang arrangeres på våren. Dette er en fin mulighet for å teste formen eller utfordre seg selv.



Påmelding kan gjøres her



Arrangementets facebook-side



Løyperekord menn: 3.28 min (satt av Antonio Perez, Halden Skiklubb, i 2015)

Løyperekord damer: 4.13 min. (satt av Tessa Frenay, Halden IL i 2018)





Løyperekord for kvinner: Tessa Frenay løp i 2018 Kanonløpet på 4:13 min. Dette er fremdeles gjeldende løyperekord for kvinner. (Foto: Bjørn Johannessen)



Innbydelse til Kanonløpet i Halden



LØRDAG 30. APRIL 2022 FRA KL. 12.00

Haldens eget motbakkeløp – Kanonløpet - har start på torget og innkomst på et av Fredrikstens høyeste punkter – Klokketårnet. Med en samlet lengde på 800 meter, og en stigning fra 2 til 122 m – blir den gjennomsnittlige stigningen ca. 14%.



Gjennom porter og trange smug fra 1600- og 1700-tallet, passerer løperne historiske steder som har vært viktige i forsvaret av byen og landet.



Ved målgang er det en flott panoramautsikt utover byen og Iddefjorden med Sverige i bakgrunnen.



Underlaget vil være asfalt, grus og brostein.



Barn 0-11 år

Tidtaking, men ingen rangering.



12 år og over

Deltakere fra 12 år har tidtaking og rangering. Klasseinndelingen er denne:

12 /13 – 14/15 – 16/17 – 18/19 – 20/22 – 23/39 – deretter 5-årsklasser.



Premier

Deltakermedalje til alle. Gavepremie til beste jente og gutt 12 år – 15 år, og til beste kvinne og mann fra 16 år og over.



Påmelding

Påmelding på EQ Timing www.eqtiming.no fra 14.03.2022, og på Facebook: Halden IL



Påmeldingsfrist:

Ordinær: 29.04.2022 kl. 23:59

Arrangementsdag: 30.04.2022 kl. 11:30

Påmelding i sekretariat Halden torg (sydsiden) løpsdagen kl. 10:00 – 11:30



Startnummer

Utleveres i sekretariatet på Halden torg, lørdag 30 april.

Klasse 0 – 11 år: fra kl.10:00 – 11:30

Klasse 12 – 15 år: fra kl.10:00 – 11:45

Klasse 16 år og over: fra kl.10:00 – 12:00



Startkontingenter

Ordinær påmeldings frist:

Deltakere t.o.m. 11 år kr. 70

Deltakere fra 12 til 15 år kr.120

Deltakere fra 16 år kr.170



Arrangementsdag 30. april:

Deltakere t.o.m. 11 år kr. 70

Deltakere fra 12 til 15 år kr.170

Deltakere fra 16 år kr.270



Lisens

Deltakere fra 13 år uten helårslisens fra friidrettsforbundet betaler engangslisens på kr 20. Fra 16 år er lisensen kr. 30. Denne faktureres sammen med startkontingenten. Barn t.o.m. 12 år betaler ikke lisens.

Betaling

Faktura på startkontingenten sendes per e-post. Se ellers betalingsbetingelsene ved påmelding hos EQ Timing.

Ved påmelding løpsdagen i sekretariat Halden torg: VIPPS-betaling.



Oppbevaring av yttertøy

Det er muligheter for tøyoppbevaring i sekretariatet.



Toaletter

Det er offentlig toalett på torget.



Program lørdag 30. april

Kl. 10:00 - 11:30 Påmeldinger sekretariat Halden torg

Kl. 10:00 - 12:00 Utlevering av startnummer (se frist klasse)

Kl. 12:00 Start deltakere 0-11 år

Kl. 12:15 Start deltakere 12-15 år

Kl. 12:30 Start deltakere 16 år og over



Kontaktperson:

Gjermund Tønnesen, Mobil: 917 42 034 gjermundat@gmail.com