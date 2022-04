Marsipankake: Maryna Novik, som har alle klubbrekordene til Klypetussen fra 800 m til maraton, er klar for 40-årsfeiring sammen med to styremedlemmer, Rune Svendsen og Magne Berge. (Foto: arrangøren)





Fellestart: Deltakerne kunne velge mellom fellesstart og individuell start. Starten går rett ved Stordalsvatnet, som vi så vidt ser til høyre på bildet. (Foto: arrangøren)





Mot mål: Etter 1718 kontrollmålte meter med ca. 110 høydemeter oppoverbakke er det målgang. Her er det løpets toer, Jonas Rosten fra Ølen, som nærmer seg mål. (Foto: arrangøren)





Barneløp: Fem gutter og jenter er klar for å løpe 300 m. (Foto: arrangøren)





Mye for pengene: Det koster kr 50 for voksne og kr 20 for barn å delta. Etter løpet vanket det medalje til alle pluss rikelig med grillmat og kake. I tillegg var det premiesjekker til de to vinnerne: Maryna Novik og Tom Erik Karlsen. (Foto: arangøren)



De neste løpene som Klypetussens arrangerer i 2022:

18. april - Bjørkeklubben Over

24. april - Trongjo Ned

20. august - Langs Åkrafjorden

Resultater Trongjo Opp 2. april 2022 VÆRFORHOLD: Ca 2* - Kjølig nordavind 109 høydemeter 8 løparar, 5 barneløparar og 27 trimmarar. 1718 m lang Kvinner 1. Maryna Novik IF Klypetussen 8.31 min Menn 1. Tom Erik Karlsen Ølen Vid.g.skule 6.58 min 2. Jonas Rosten Ølen Vid.g.skule 8.17 min 3. Magne Berge IF Klypetussen 8.57 min 4. Rune Svendsen IF Klypetussen 9.08 min 5. Harald Måge IF Klypetussen 12.59 min 6. Olav Svendsen IF Klypetussen 15.18 min 7. Gisle Sellevold IF Klypetussen 15.23 min Barneløp: 300 m flatløypa v/mål Peder Løhaugen Håheim Etne 1.37 min Elias Samland Ølen 2.46 min Arne Svendsen Etne 3.48 min Vera Haug Saltnes Etne 2.38 min Klara Svendsen Haug Etne 2.38 min TUR: 1. Kjetil Espeland 16. Andreas Lindevik Håvik 2. Maha Elmo Hennie 17. Anne Jorunn Lindevik 3. Knut A. Leknes 18. Janis Ware - Team Iowa 4. Marit Svendsen Haug 19. Tim Cole - Team Iowa 5. Christian Haug 20. Trygve Gunnar Bjelland Henriksen 6. Arne Haug 21. Ingunn Frette 7. Astrid Haug 22. Johanna Gundegjerde Sævareid 8. Vera Haug Saltnes 23. Johanne Løhaugen 9. Klara Svendsen Haug 24. Elin Udstuen 10. Arne Svendsen Haug 25. Karoline Nesheim Tjelmeland 11. Bas Duin - Holland 26. Marie Josefine Elise Tjelmeland 12. Harald Lindevik 27. Olav Samland 13. Lillemor Lindevik 14. Johanne Lindevik Håvik 15. Maria Lindevik Håvik