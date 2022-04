Fredrikstadløpet har tradisjon for å være den store, "uoffisielle" starten på ny løpssesong i Østfold. Så også i år. Normalt pleier løpet å gå i sentrum av Fredrikstad, men var i år (i likhet med 2014) flyttet til østsiden av elva (Glomma) utenfor Gamlebyen. Dette på grunn av graving i sentrum som gjorde at løypa uansett måtte endres og kontrollmåles på nytt.



Ny løypetrasé på Østsiden

Start og mål var lagt til Kongstenhallen ved Kongsten Fort, mens løypa gikk i paddeflate runder med lange fartsstrekninger på Østsiden og industiområdet Øra. Løypene er vindutsatte, men er ellers svært raske og lettløpte. Bortsett fra noen få hundre meter med grus idet man løper ut fra start og inn til mål, så er underlaget asfalt. Mye tyder på at arrangør Fredrikstad IF vil la dette bli den permanente, framtidige løypetraseen. Løypene på Østsiden er enda flatere og raskere enn hva tilfellet har vært i byens sentrum og det er trafikkmessig og med tanke på lyøpevakter enklere å håndtere avviklingen av løpet. Ulempen er at løyper på lange strekninger på industriområdet ikke er like spennende og variert som det er å løpe i sentrum av Fredrikstad. Det kan også være noe mer vindutsatt i det åpne landskapet enn i sentrumsgatene.



410 fullførende deltakere

I år var det i alle fall god deltakelse og gode løpsforhold. Sol og rundt 5 grader, men litt sjenerende vind på de utsatte strekningene. Halvmaraton, som var den distansen med flest deltakere, gikk i en rundløype på 7 km som ble løpy tre ganger. 5 og 3 km gikk i en forkortet versjon av denne.



På halvmaraton var det 193 fullførende løpere (32 kvinner og 161 menn). På 5 km 122 løpere (50 kvinner og 72 menn) og i ungdomsløpet på 3 km var det 35 deltakere (18 jenter og 17 gutter). I tillegg kom det 500 meter lange barneløpet med 60 deltakere. Dette gir totalt 410 fullførende i den 27. utgaven av Fredrikstadløpet.



Publikum: Det var riktig nok ikke like mye og tett med publikum og skuelystne langs løypene på Østsiden som hva det normalt pleier når løypa er lagt til byens sentrum og gågata, men litt publikum var det i alle fall. (Foto: Bjørn Johannessen)



Magnus Erstad og Line Askheim vant halvmaraton

Årets vinner på halvmaraton i Fredrikstadløpet ble Magnus Erstad. 34-åringen er opprinnelig fra Sarpsbogr, men bor i Oslo og løper for Kamp/Vestheim IF. Han trives godt i Fredrikstad og har tidlgiere vunnet både Fredrikstad Maraton og Fredrikstadmarka Rundt.



Nå vant han altså Fredrikstadløpet etter lenge å ha hatt følge av både Henning Offigstad, som var den som hang med lengst og Kristian Ulriksen som begynte å slippe omtrent halvveis i løpet.



Magnus Erstad kom i mål på 1:09:54, mens Offingstad fikk 1:10:07 og Ulriksen 1:11:08.



Kvinneklassen ble vunnet av Line Askheim på 1:23:56. Hun hadde dermed god mergin ned til Katrine Støa og Kristine Beate Walhovd som fulgte på de neste plassene med tidene 1:30:25 og 1:31:08.



10 beste menn på halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Magnus Erstad Kamp/Vestheim IF M23-34 01:09:54 2 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 01:10:07 3 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb M35-39 01:11:08 4 Håvard Tømmerdal Bratsberg IL M23-34 01:11:18 5 Bendik Støa-Aanensen Bratsberg IL M35-39 01:11:21 6 Luke Campbell Bratsberg IL / Bratsberg M40-44 01:13:33 7 Askild Vatnbakk Larsen Sky Blazers M35-39 01:13:39 8 Even Storeheier DEGERNES M20-22 01:13:41 9 Ole-Hermann Røhr Rygge IL M40-44 01:14:44 10 Jørn Espen Nilsen OSLO M23-34 01:15:23



10 beste kvinner på halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Line Askheim Vitux K23-34 01:23:56 2 Katrine Støa OSLO K23-34 01:30:25 3 Kristine Beate Walhovd BUL K45-49 01:31:08 4 Jenny Toftner BUL K45-49 01:35:09 5 Ninette Banoun Romerike Ultraløperklubb / Nordea K55-59 01:36:25 6 Torunn Holtan Gjerpen IF Allianse - Friidrett / Gjerpen K60-64 01:37:30 7 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K55-59 01:37:41 8 Janne Kjellberg Johansen Fredrikstad IF K50-54 01:38:09 9 Camilla Thustrup Holm SON K40-44 01:38:49 10 Victoria Røising FREDRIKSTAD K23-34 01:46:22

Videoinnslag fra halvmaraton i Fredrikstadløpet



(Video: Bjørn Johannessen, redigering: Tom-Arild Hansen)





1. plass: Magnus Erstad ble totalvinner i herreklassen på halvmaraton med tiden 1:09:54. (Foto: Bjørn Johannessen)





1. plass: Line Askheim vant kvinneklassen med tiden 1:23:56. (Foto: Bjørn Johannessen)





2. plass: Henning Offigstad kom på 2. plass totalt i herreklassen på halvmaraton med tiden 1:10:07. (Foto: Bjørn Johannessen)





2. plass: Nummer to i kvinneklassen ble Katrine Støa med tiden 1:30:25. (Foto: Bjørn Johannessen)





3. plass: Nummer tre i herreklassen ble Kristian Ulriksen på tiden 1:11:08. (Foto: Bjørn Johannessen)





3. plass: Kvinne nummer tre i mål ble Kristine Beate Walhovd på 1:31:08. (Foto: Bjørn Johannessen)



Robert Bergstå og Julie Marie Haabeth Brox vant 5 km

122 løpere (50 kvinner og 72 menn) fullføre 5 km i Fredrikstadløpet. Raskest var Robert Bergstå, Svarstad IL med den sterke tiden 14:56. Milan Frenay, Halden IL kom på 2. plass med 16:24, mens 3. plassen gikk til Sindre Fredriksten, Sarpsborg IL på 16:49.



Kvinneklassen ble vunnet av Julie Marie Haabeth Brox, som løper for Oslo-klubben IK Tjalve, men opprinnelig er fra Fredrikstad, på tiden 17:25. På 2. plass kom Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL på 17:38, mens franske Emma Bert, som for tiden er på besøk i Norge, kom på 3. plass med 18:17.



10 beste kvinner på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Julie Marie Haabeth Brox Tjalve / IK Tjalve K23-34 17:25 2 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL K18-19 17:38 3 Emma Bert Clermont Athlétisme Auvergne K20-22 18:17 4 Astrid Finnestad Sarpsborg IL K16-17 18:52 5 Synøve Brox Sportsklubben Vidar K60-64 19:18 6 Lægran Johanne Sportsklubben Vidar K23-34 19:45 7 Inger Marit Stark Valstad Østmarka Marsjklubb K40-44 20:07 8 Anna Wollebæk Bøler IF Friidrett K23-34 21:18 9 Johanne Wiig Sarpsborg IL K18-19 21:24 10 Heidi Ellefsen Fredrikstad IF K40-44 21:45



10 beste menn på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Robert Bergstå Svarstad IL M23-34 14:56 2 Milan Frenay Halden IL / Team Frenay M18-19 16:24 3 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL M18-19 16:49 4 Halvor Myhrvold Sportsklubben Vidar / SK Vidar M23-34 16:56 5 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad IF M14-15 17:54 6 Emil Husebye Aamodt Fredrikstad IF M16-17 18:01 7 Keino Valstad Bøler IF Friidrett M45-49 18:01 8 Eirik Pedersen Halden IL M23-34 18:08 9 Per Bjørnar Wiig KLAVESTADHAUGEN M45-49 18:07 10 Lars Philip Olaussen Lillehammer IF M40-44 18:10



Start på 5 km: Det var 122 løpere (50 kvinner og 72 menn) som fullførte 5 km. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Damevinner: Julie Marie Haabeth Brox vant kvinneklassen på 5 km med tiden 17:25. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Herrevinner: Robert Bergstå vant 5 km på den sterke tiden 14:56. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Ungdomsløpet vunnet av Malin Søtorp Solberg og Adrian Monkvik

I det 3 kilometer lange ungdomsløpet var det Malin Søtorp Solberg som var aller raskest av samtlige. 16-åringen passerte målstreken etter å ha løpt i 10 minutter og 21 sekunder. Vinner blant guttene var 14-åringen Adrian Monkvik på 10:48. Begge løper for Sarpsborg IL.





Ungdomsløp: Start for det 3 km lange ungdomsløpet som hadde 35 deltakere (18 jenter og 17 gutter). (Foto: Rolf B. Gundersen)



5 beste jenter på 3 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL K16 10:21 2 Ellinor Fossheim Solberg Oslo Idrettslag Triatlon K15 11:13 3 Vilde Fredriksen Sarpsborg IL K16 12:06 4 Klara Homlung Prøitz Sarpsborg IL K12 12:17 5 Hennie Fossheim Solberg Oslo Idrettslag Triatlon K11 12:39



5 beste gutter på 3 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Adrian Monkvik Sarpsborg IL M14 10:48 2 Ruben Sagli Houmsmoen Halden IL M13 11:00 3 Eskil Ekenes Halden IL M15 11:11 4 Stein Z Steinaa Halden IL / Team Frenay M16 11:16 5 Leander Ulvøy FIF M15 12:15

Barneløp med 60 deltakere

I det 500 meter lange barneløpet var det 60 deltakere.





Start for barneløpet. (Foto: Rolf B. Gundersen)



