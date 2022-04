Rapport fra arrangøren:



I den lengste konkurranseklassene var det Kilian Jornet som ble beste mann på 2.19.51, mens samboer Emelie Forsberg kom først i mål av kvinnene på 2.49.51. Andreplassene gikk til familien Albon som nylig har flyttet til Isfjorden. Henriette Albon kom i mål på 2.55.05 og Jonathan Albon på 2.21.25.

På tredjeplass i kvinneklassen kom lokale Hildegunn Hovdenak som tok seg til mål på 3.05.30. I herreklassen var det junioren Trym Dalset Lødøen fra Haugen IL, som for anledningen hadde meldt seg på i seniorklassen, som tok tredjeplass. Han brukte 2.22.13 og var kun 2 minutter og 22 sekunder bak flere ganger verdensmester Kilian Jornet.

Det var imidlertid Ingrid Sandhaug i ungdomsklassen som var først i mål. Hun slo Vetle Bjerkeli etter at hun i byttesonene hadde fått en liten luke i siste parti med ski-på-sekk. Ingrid brukte kun 45.56 på rett over 400 hm. Rett bak disse to kom Brage Bjerkeli. Han hadde gått dobbelt så langt og vant ungdomsklassen 800 hm.



Emelie Forsberg, som her har følge av Thomas Føyn, tok en klar seier i kvinneklassen. (Foto: Sebastian Mamaj)



I juniorklassen som gikk 1600 hm, var det lenge trønderen Kristoffer Wik som ledet. Han hadde på det meste over 2 minutters ledelse, men Aron Rodal Haugen kjørte meget bra på ski nedover og tok igjen alle og viste seg til slutt å være den sterkeste. Han kom i mål 1 minutt foran tromsøværingen Iver Holen og lokale Emil Aslaksen Røed som tok tredjeplassen. Videre kom nevnte Kristoffer Wik inn til den sure fjerdeplassen. I kvinner junior gikk lokale Malin Indergård seirende ut etter nylig å ha kommet hjem fra EM-konkurranser i Europa.





Aron Rodal Haugen (midten) vant juniorklassen for menn foran Iver Holen (til høyre) og Emil Aslaksen Røed. (Foto: Haakon Lundkvist)



Mye vær og dårlig sikt gjorde at løypen i år måtte komprimeres, og at man følgelig ikke kunne slippe alle deltakere igjennom hele løypen på grunn av sikkerheten. Rennleder Håkon Klerud Johannessen forteller at de på fredag konkluderte med at løypen måtte komprimeres på grunn av det kommende været, og at løypeflaggene måtte stå tettere slik at det var lettere for deltagerne å se hvor de skulle.

– Vi i arrangørstaben var i år svært motivert for at deltageren skulle få oppleve den råeste løypa i Norge. På fredag var det knallvær, og vi fikk derfor satt opp faste tau og laget en Via-Ferrata, som jo mange i Norge begynner å bli kjent med. Dette for å ivareta sikkerheten i den delen av løypa som gikk over Romsdalseggen hvor det blåste friskt. I denne delen av løypen var det derfor påbudt med bruk av via-ferrata-utstyr som sikring og stegjern.

Vi hadde god kommunikasjon fra start/mål med løypesjef Ola Hovdenak, som startet å gå 08.00 for å sjekke spor og forhold. Han målte vindstyrken til kun 5 m/s før start. Vinden var nok noe sterkere i kastene ut over dagen, samt at sikten ble dårligere.

Rennleder Klerud Johannessen var svært fornøyd med å få til å arrangere igjen etter to avlyste år. Det er viktig for idretten at vi igjen kan begynne å arrangere renn igjen. Vi i Romsdal Rando har også som mål å arrangere det råeste randoneerennet i Norge, noe jeg tror vi klarte. Bare se på tilbakemeldingene fra verdensmester Kilian på Instagram:



”Big kudos to the organizers to make such a cool race today despite the heavy snowfall and strong winds. Not often nowadays to do individual skimo races with more than 2000 m and long exposed ridges, so hands up to the markers to make it with this weather!”

– Neste år håper vi på sol igjen, og kanskje setter vi alle kluter til for å arrangere Møre og Romsdals eneste verdenscup? Det internasjonale forbundet, ISMF, ønsker en ny arrangør som ikke ligger i Sentral-Europa. Det er få steder i Norges som har bedre forutsetninger med både fjell, infrastruktur og arrangørstab til å få til dette, forteller Klerud-Johannessen.



Unge Trym Dalset Lødøen var bare drøye 2 minutter bak selveste Kilian Jornet i den krevende løypa. (Foto: Haakon Lundkvist)





Tett snøvær og dårlig sikt så ikke ut til å legge noen demper på verken fart eller stemning ut fra start. (Foto: Erik Birkeland)



Ingrid Sandberg hadde best tid av alle, guttene inkludert, i den yngste ungdomsklassen. (Foto: Erik Birkeland)