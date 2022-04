En rekord er som kjent personlig og løpere på absolutt alle nivåer var representert da lavterskel-løpet Rekordløpet Lier søndag formiddag ble gjennomført med totalt 118 fullførende deltakere. Disse fordelte seg som 50 på 5 km, 46 på 10 km og 22 på halvmaraton.



5 km

Filip Ingebrigtsen sesongdebuterte og cruiset kontrollert inn til seier på 14:22 uten å ta i noe særlig. Han var ute etter en god gjennomkjøring etter mye mengdetrening den siste perioden. Philip Massacand var nummer to på 14:48. Han hadde håpet på å løpe litt fortere, men var fornøyd med å starte sesongen i en lettløpt løype.



Sara Svarstad vant 5 km for kvinner på respektable 16:49 foran Sofie Kjos som perset og kom inn på 18:21.



3 beste menn på 5 km

1. Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL 14:22

2. Philip Massacand, IL Gneist 14:48

3. Robert Hisdal, BFG Bergen Løpeklubb 15:33



3 beste kvinner på 5 km

1. Sara Svarstad, SK Vidar 16:49

2. Sofie Kjos, SK Vidar 18:21

3. Marie Haga, SK Vidar 19:24



Filip Ingebrigtsen løp kontrollert gjennom 5 km på tiden 14:22.





Sara Svarstad vant 5 km på 16:49.



10 km

Magnus Salberg var først i mål på 10 km med tiden 33:15. Stine Ulltang vant kvinneklassen på 46:03.



3 beste menn på 10 km

1. Magnus Salberg, Lillehammer IFM 33:15

2. Knut Borkholm, IF Eiker-Kvikk 33:17

3. Thomas Rotherud, Prestmoen Soccer Stars 34:31



3 beste kvinner på 10 km

1. Stine Ulltang 46:03

2. Mari Vatn, SK Vidar 51:03

3. Silje Røgler Muri 51:20





Magnus Salberg vant 10 km på tiden 33:15.





Stine Ulltang vant kvinneklassen på 10 km med tiden 46:03.



Halvmaraton

Ebrahim Abdulaziz vant halvmaraton på 1:08:08. Han ble løpende alene og fikk en hard, men god dag på jobben og gjennomførte på sin egen maratonfart.



Kvinneklassen på halvmaraton hadde bare to deltakere og ble vunnet av Elisabeth Haug på 1:54:35. Det var pers med 2 minutter.



3 beste menn på halvmaraton

1. Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL 1:08:08

2. Victor Ribsskog Lie 1:16:43

3. Thomas Berntsen 1:17:39



Kvinner på halvmaraton

1. Elisabeth Haug, SK Bækkelagets 1:54:30

2. Hilde-Kristin Norddal 2:09:05





Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL vant halvmaraton komfortabelt på 1:08:08.





Elisabeth Haug var en av to kvinner som stilte på halvmaraton. Hun vant på 1:54:30 og satte samtidig pers med to minutter.



