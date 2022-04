Det var 48 løpere, 30 menn og 18 kvinner, som gjennomførte fjerde etappe med klassisk teknikk på Varden Skistadion i Hernes. Tonje Andersen og Simon Vetle Langeland knep seirene i siste ukes kappestrid med henholdsvis 17 og 12 sekunders margin til Vilde Kvale og Magnus Torp Antonsen. For fjerde uke på rad var Touren preget av skarpt føre og rask skigåing. God preparering midt i uka fra Hernes ILs side bidro også til at ble det gode skiforhold i Elverums mest snøsikre skianlegg.





Simon V Langeland staket inn til sin andre etappeseier i Hernes søndag. (Foto: Amund Sigstad)

To førstepremier

Blant kvinnene ble det ulidelige spennende i toppen. Tonje Andersen og Ingrid Vikman fikk som nevnt like mange poeng, og Vilde Kvale på 3. plass var kun 15 poeng bak. I følge "World Cup-reglene" er det den med flest seire som tar "glasskula", men arrangørene så ingen grunn til å skille de to beste damene som dermed fikk hver sin påskjønnelse for innsatsen.





Ingrid Vikman og Helge Sveen var to av mange som gjorde et siste forsøk på siste dag av TdsE 2022: (Foto: Amund Sigstad)



Vilde Kvale ga alt i sitt siste forsøk på søndag. (Foto: Amund Sigstad)

Allsidighet avgjorde

Konkurransen i herreklassen var ikke mye mindre spennende, og da Simon V Langeland avsluttet en måneds sterk staking med å ta hjem seieren for andre gang på Tourens siste dag, ble det igjen fire fattige poeng opp til "Elverums ubestridte Strava-konge", Magnus Torp Antonsen, som dermed sikret samboerparet Andersen/Torp Antonsen dobbeltriumf. Med to 2. plasser og to 3. plasser var det jevnheten som avgjorde til Magnus' fordel. Simon vant begge de klassiske etappene med sin stake-spisskompetanse, men det holdt ikke helt i forhold til de beste skøyterne på 1. og 3. etappe.

Lavterskel-konkurranse

At det var motiverende å fullføre årets Tour de ski for mange er det ingen tvil om, og alle de 48 som hadde tre på rad i protokollen, fullførte også det siste løpet, sågar med flere forsøk.

- Det har vært morsomt og spennende, og ikke minst det å lage segmenter har vært gøy. Artig at så mange som ikke går skirenn ellers også deltar, oppsummerer "løypesjef" Rune Gilde som sammen med "premiesjef" Kjetil Finstad og "toursjef" Amund Sigstad har fått masse positive tilbakemeldinge for tiltaket som nok ikke blir det siste. Mandag kveld avsluttet trioen den andre Strava-baserte Tour de ski Elverum med direktesendt premieutdeling på arrangementets facebookside. Her ble det i tillegg til gavekort til totalvinnerne også fordelt mange gjeve uttrekkspremier blant de 48 utholdende tourdeltakerne.





Trioen som har fått elverumsingene ut og testet skiformen den siste måneden (fra v:): Amund Sigstad, Rune Gilde og Kjetil Finstad (Bilde fra arrangørens facebookside)

Reportasje 1. etappe: Lynrask start på årets Tour de ski i Elverum Reportasje 2. etappe: Det drar seg til i Tour de ski Elverum Reportasje 3. etappe: 60 løpere i 3. etappe i Tour de ski Elverum