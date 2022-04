De fire første i mål på Sjusjøen etter 95 km (fra v.): Sigurd Sollien Hulbak, Kjetil Tyrom, Vinjar Skogsholm (disket) og Ole Eirik Fuglehaug Ekrem. (Foto fra arrangørens facebookside)



Hoveddistansen med start på Venabygdsfjellet har helt siden starten i 1994 vært på 95 km. For de som vil ha en ekstra seig utfordring har det siden 20-årsjubiléet i 2015 blitt arrangert 120 km som også var på programmet i det første offisielle rennet i OL-året 1994. 120 km-løypa følger Trolløypa frem til Pellestova der den tar østover mot Hornsjø før den returner til Pellestova og fortsetter mot mål på Sjusjøen. Det arrangeres også 45 km start med start ved setergrenda Gopollen og en 13 km lang trimdistanse med start på Pellestova.

2 x 25 x Troll

Årets utgave ble et etterlengtet 25. årsjubileum etter at begge de to siste arrangementene måtte avlyses pga. pandemien. I tillegg ble Lillehammer Troll Ski Marathon avlyst pga. vær og føreforholdene i 2003 og 2009. Lørdagens renn var imidlertid begunstiget med gunstige rammebetingelser med kuldegrader fra start og mål og og en god vind i ryggen. Det var derfor mange blide skiløpere som kom til mål på Sjusjøen i kanskje det beste Troll Ski som er blitt arrangert. Kort og godt - et langt suksess-jubileum! To mann som hadde ekstra grunn til å jubilerere var veterenene Bjørn Kåre Gjerde, Il i BUL og Olav Brunstad, Velledalen ILsom de to eneste har gjennomført alle utgavene - og alltid den lengste distansen!

Damerekord på 95 km

Ca. halvparten, 144 av de 282 startende i aktive klasser, stilte på hoveddistansen der Kjetil Tyrom, Follebu Skiklubb ble kåret til vinner tett fulgt av Ole Eirik Fuglehaug Ekrem, Lillehammer Skiklub og Sigurd Sollien Hulbak, Hemsedal IL. Denne trioen var fem minutter bak Håvard Hansen råsterke løyperekord fra 2010 på 3:56:49. Anna Ulvensøen, Nydalens SK var på sin side rekordrask da hun suste inn på 4:55:36, ca.minuttet bedre enn Marthe Katrine Myhre sin tid fra rekordåret 2010. Michelle Hasle fra Nesoddtangen og Lin Iren Sætre. Nybergsund IL var dagens to andre på damepallen.



Ski-o-løperen Anna Ulvensøen navigerte seg rekordraskt til Sjusjøen lørdag. (Foto fra arrangørens facebookside)

Løyperekord på 120 km

Magnus Bleken, Rudsbygd IL gjorde unna tidenes raskeste 120 km langs Trolløypa med 5:29:46. Andremann Øyvind Moen Fjeld, Kjelsås IL var tre og et halvt minutt bak ved ankomst Sjusjøen og tidenes nest raskeste på ultradistansen, mens Frida Øygard, Fiskebeinern SK var i en klasse for seg blant damene med 7:10:20 fulgt av ultraløperen Gro Siljan Hjukse, Bergkameratene.





Frida Øygard etter en real arbeidsdag langs Trolløypa. (Foto fra arrangørens facebookside)



Janne Vastaberg, Sundt Air gikk til seier på damenes 45 km. (Foto fra arrangørens facebookside)



Edvard Fossum Olstad, Øyer-Tretten IF var best av herrene på 45 km. (Foto fra arrangørens facebookside)

Tidligere repeortasjer fra Lillehammer Troll Ski Marathon:

2019: 600 løpere helt i tåka i Troll Ski Marathon

2018: Håvard Solås Taugbøl brøt Håvard Hansens seiersrekke i Troll Ski

2017: Tøff Troll Ski Marathon for andre år på rad

2016: Håvard Hansens sjuende og tøffeste Troll Ski-seier

2015: Populær 120 km i Lillehammer Troll Ski Marathon

2012: Eide Pedersen og Myhre totalvinnere

2010: Eventyrlig Troll Ski Marathon

2008: Rekorder i Lillehammer Troll Ski Marathon

2007: Nesten rekord i Troll Ski Marathon

2006: Lillehammer Troll Ski Marathon

2005: En flott skiopplevelse