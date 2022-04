EIK friidrett arrangerte et kupert teknisk krevende terrengløp i Kiellandskogen like utenfor Egersund. Det var merket en 3 km lang sløyfe som snodde seg på kryss og tvers i skogen. Løperene kunne velge mellom en eller tre runder.



I den lange løypa var det 17 år gamle Edvin Aakre fra Egersund Orienteringsklubb som var sterkest. Allerede på første runden sa han takk for følget til resten av feltet og løp deretter solo til mål på en overbevisende måte. På plassene bak kom Morten Tengesdal og Bengt Jarl Sundvor.



I kvinneklassen var Hege Linn Eie Vatland suveren. Den tidligere toppsyklisten hadde få problemer med å vinne med solid margin. På plassene bak kom Kirsti J Skåtøy og Keth Odland.



I den korte varianten som arrangøren hadde valgt å kalle barneløpet seiret Kaja J Skåtøy og Thomas Hetland.



​RESULTATER







Hege Linn Eie Vatland fra Flekkefjord Foto: Thomas Hetland





Alf Våland fra Jæren Foto: Thomas Hetland.





Ingve Aalbu løp nermest i sin egen hage. Ingve var en av løypeleggerne og hadde tatt fri løpsdagen for å gjøre en grundig jobb med merkinga. Der lykkes han og Helge Åse til fulle og mange kunne glede seg over flotte krevende partier som var meget godt merket. Foto: Thomas Hetland





Morten Tengesdal fra Egersund IK friidrett Foto: Thomas Hetland





Bjørn Roed Rasmussen fra Egersund Foto: Thomas Hetland

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957