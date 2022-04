Årets vinnere i Munksjørennet, Qinghang He og Anita Moen, til venstre sammen med resten av en sterk Trysil IL-tropp under KM på Liermoen tidligere i år: Kristian Moen Bonden, Magnus Borg Faldmo og Elfinn Borg Faldmo. (Foto: Trysil IL)



Det var hard kamp om seieren i herreklassen der Qinghang He tok siste stikk foran klubbkameraten Elfinn Borg Faldmo (16). Med vinnertida 23:27 var He 59 sekunder bak rekorden til Lars Bovold fra Østby IL fra 2017. Marius Nordsveen, også Trysil IL, delte 3. plassen i år med Ivar Hesselberg Indby fra Rustad IL 1 minutt og 27 sekunder senere.

Anita Moen var med 26:52 i underkant av et minutt foran Lin Iren Sætre, Nybergsund IL i damenes racerklassen. Mina Ryen Storsveen Vestre Trysil IL var dagens klare treer. Løyperekorden for kvinner på 26:11 ble satt av Martine Smedsrud fra Eidsvold Værks Sklklub etter fotofinish med Lin Iren Sætre i 2019.

Fem trofaste deltagere har deltatt i Munksjørennet alle 35 gangene, inkludert de to koronaårene med alternative arrangement: Eva Storsveen, Jan Storsveen, Karl Ludvig Gleditsch, Thomas Bakken og Ivar Solheim.



