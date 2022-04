Spennende oppgjør i Mizuno KRS Ultra 60

I herreklassen var det spenning fra start til mål. Selv om det var en gruppe på fire løpere som løp sammen de første par milene var det briten Jack Kosky som løp lettest opp bakkene, mens Hans Kristian Smedsrud var raskest nedover de kronglete skogsstiene. Etterhvert stakk Jack avgårde og han hadde en ledelse på fire minutter ved siste matstasjon. Dessverre løp han feil etter det og fem kilometer senere var han hele ni minutter bak Hans Kristian. Samtidig hadde Steffen Brufladt løpt seg kraftig opp i feltet og tok innpå Hans Kristian.

Til slutt ble løpet avgjort i Steffen sin favør da han satte inn en imponerende langspurt på asfaltstrekket inn mot mål. Jack kom til slutt inn på en tredjeplass 12 minutter bak Steffen.



Steffen Brufladt fra Romerike Ultraløperklubb vant etter en solid langspurt. (Foto: KRS Ultra/Thomas Øderud)



Det holdt nesten til seier for Hans Kristian Smedsrød fra ASICS Trail (Foto: KRS Ultra / Thomas Øderud)



Jack Kosky løp dessverre feil, noe som kostet ham svært mye tid. Det ble tredjeplass til slutt. (Foto: KRS Ultra / Roar Hermansen)







De tre beste herrene på 60 kilometeren. (Foto: KRS Ultra / Thomas Øderud)



I dameklassen ledet Therese Dahl Årvik fra start og i mål var hun hele 51 minutter foran Anne-Sofie Pollestad som kom på andreplass. Desto større fight var det om den siste pallplassen. Kun 24 sekunder skilte det tilslutt mellom tredje og 5.plass og det var Liv Torunn Netland som hadde den sterkeste spurten av de tre som fightet om tredjeplassen. Veldig kult at spurtoppgjør avgjør pallen både i herre- og dameklassen etter henholdsvis 5 timer og 43 minutter og over 8 timer på teknisk krevende og kuperte stier.



Therese Dahl Årvik ledet fra start til mål. (Foto: KRS Ultra / Thomas Øderud)









Damens topp 3 på 60 kilometer (Foto: KRS Ultra / Thomas Øderud)



Fornøyde deltakere og godt oppmøte

Totalt var det i underkant av 400 påmeldte til KRS Ultra og løpsleder og funksjonærene fikk mye ros fra deltakerne. Svært god logistikk, hyggelige og hjelpsomme funksjonærer, morsomme stier med flott utsikt, god merking og veldig god stemning i målområdet var vanlige tilbakemeldinger fra deltakerne.

Løpsleder Thomas Øderud forteller at løpet ble startet i 2017 av ultraløpermiljøet i Kristiansand for å vise frem deres fine treningsterreng for andre og for å spre gleden de selv opplever av å løpe langt i ulendt terreng. Fortsatt drives løpet utelukkende av frivillige ildsjeler og for å kompensere for at de lokale ultralperne ikke har anledning å delta i sitt eget løp har de som tradisjon å reise til Scotland kort tid etterpå for å delta i et ultraløp der. Dugnad på sitt beste!!

En fyldigere rapport fra løpet kommer i neste utgave av bladet Kondis.





På 21-kilometeren AQ Bymarka, vant Ståle Gjelsten fra Kristiansand Løpeklubb, men han er ikke avbildet på den improviserte premiepallen. Nummer to ble Preben Agerbo fra Scanflex (t.v.) mens Jan Rikard Olafsen fra Kristiansand Løpeklubb ble nummer tre (Foto: KRS Ultra / Roar Hermansen).





Mathilde Ilebrekke vant 21-kilometeren med Kari-Anne Kverneggen (t.h) på tredjeplass. Ingeborg Langeland (ikke avbildet) ble nummer to. (Foto: KRS Ultra)