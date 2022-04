Night of Highlights er et stevne i regi Norges Friidrettsforbund og Bislettalliansen, med sistnevnte som teknisk arrangør. Det løpes kun én distanse onsdag kveld, men det er grunn til å glede seg uansett. På startlisten står flere svært gode og profilerte løpere, og størst oppmerksomhet blir det kanskje rundt Henrik Ingebrigtsen.



Forsøker seg på EM-kravet

Mange har fått med seg at Henrik Ingebrigtsen har gått inn i en slags koordinator-rolle for Team Ingebrigtsen i år, men det betyr ikke at han ikke løper selv. Onsdag kveld skal han gjøre et ærlig forsøk på å kvalifisere seg til Europmaesterskapet i Munchen på sensommeren. Skal han klare det, må han gjøre unna onsdagens 10000-meter raskere enn 28:15. Broren Filip skal sørge for at farten holdes oppe innledningsvis, og Sondre Nordstad Moen bidrar som fartsholder hele veien.



Mange sterke løpere i feltet

Mange er naturligvis spente på Ingebrigtsens løp, men det er mange svært gode profiler på startlisten. Bjørnar Sandnes LIllefosse fra Gular har flere NM-titler bak seg, og en pers på 28:23 på 10000 meter. Narve Gilje Nordås har 28:20 som bestenotering mens Per Svela har 29:03 som personlig rekord. Sondre Nordstad Moen skal altså bidra som fartsholder, og har selv en pers på 27:24 på bane. Eivind Øygard har løpt mange gode konkurranser, og på 10000 meter løp han på sterke 28:46 under Stadionmila i juni 2021. Abdullahi Dahir Rabi hadde en kjempesesong i fjor, hvor han blant annet vant nordisk mesterskap i terrengløp, og tok sølv i samme disiplin i EM. Og Magnus Tuv Myhre vant i fjor stevnet Per Halle Invitational og tok gull på både 1500 meter og 5000 meter i U23-NM. Vi vil også få se Fredrik Sandvik til start. At han har god fart vet vi etter å ha sett han løpe mange gode konkurranser på kortere distanser, men på 10000 meter er han mindre erfaren.



Du kan selv prøve deg mot lysharen

Det blir selvfølgelig lyshare på Bislett onsdag kveld, og du kan faktisk prøve deg mot lyset du også. Påmeldingsfristen er tirsdag 12. april klokken 12:00, og du kan melde deg på her. Det er kun 100 plasser tilgjengelig. Heat 1, som har lysharer fra 43 minutter til 36 minutter starter klokka 17:45. Heat 2 med harefart fra 34:30 til 30:00 starter klokka 18:45. Elitefeltet kommer til å starte 19:45.