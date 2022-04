Rotterdam Marathon ble en gedigen løpsfest, og siden de nederlandske løperne gjorde det så bra, ble det ekstra grunn til feiring for det store publikummet. Det ble satt nederlandsk rekord i både herre- og kvinneklassen. Mannen som tok en overraskende sølvmedalje i OL i Tokyo, Abdi Nageeye, vant nå på 2.04.56, noe som var en forbedring av hans egen pers og nederlandske rekord med 1 minutt og 21 sekund. Men Nageeye måtte jobbe for triumfen, og Leul Gebreselassie fra Etiopia fikk samme offisielle sluttid sjøl om det ikke var noen tvil om hvem som var først.

I kvinneklassen ble det etiopisk seier til Haven Hailu som på på 2.22.01. Men her var det dama som ble nummer to, Nienke Brinkman fra Nederland, som fikk mest oppmerksomhet. Hun begynte ikke å satse på løping før i 2020. I starten gikk det mest i terrengultraløp, hvor hun fort fikk framgang. I 2021 gikk hun helt til topps i terrengløpet Zermatt Marathon.

Rotterdam Marathon var bare hennes andre flate maratonløp, men 28-årigen hadde også overbevist i det første, med 2.26.34 i Valencia i desember i fjor. I Rotterdam lå hun for en stor del i et vakuum et godt stykke bak tetfeltet, men hun tok igjen alle bortsett fra vinneren og ble nummer to med 2.22.51. Det var en forbedring av Lorna Kiplagats 19 år gamle nederlandske rekord med 52 sekunder.





I sitt tredje år som aktiv løper og i sitt andre maratonløp satte Nienke Brinkman nederlandsk rekord med 2.22.51. (Foto: arrangøren)



Løpet ble vunnet av 24 år gamle Haven Hailu fra Etiopia på 2.22.01. (Foto: arrangøren)



Abdi Nageeye spurta inn til seier, pers og nederlandsk rekord med 2.04.56. 33-åringen har virkelig hatt et strålende sisteår med sølv i OL i Tokyo i fjor sommer som et stort høydepunkt. (Foto: arrangøren)



Den norske innsatsen

En god del norske løpere hadde hatt tatt turen til Rotterdam også i år. Camilla Bønøgård løp sin første maraton da hun vant Jessheim Vintermaraton på 2.54.43 i november i fjor. Nå gikk det over 7 minutter fortere for Camilla som i likhet med Nienke Brinkman er fersk som løper. Den nye persen lyder på 2.47.28 for 25-åringen fra Sarpsborg.



Den norske rekordholder på 50 km, Magnus Erstad, viste også god form på "underdistanse". Han løp på 2.21.37 og forbedra persen sin fra 2020 med drøye 2 minutter. Med det går Kamp/Vestheim-løperen som opphavelig kommer fra Sarpsborg inn på en fjerdeplass på den norske årsstatistikken. Erstad er også mannen som vant halvmaratondistansen i Fredrikstadløpet forrige helg.

En annen østfolding, Victor Borge Svendsen fra Halden, ble nest beste norske herre med 2.32.32 og 90. plass. Det er lite stykke bak persen på 2.28.59 som han satte i 2019. Tom Roger Vege-Tangen imponerte med å bli nummer to i 50-årsklassen med 2.38.49 og var nest beste nordmann.

Resultatlistene er ikke søkbare på nasjon, men nedenfor finner du norske menn som har bruttotid under 3.30 og kvinner under 4.00. Vi tar også med at svenske Carolina Wikström løp meget godt og ble nummer seks med 2.29.51.



Magnus Erstad i aksjon under Fredrikstad Maraton som han vant i 2020. Nå ble det pers på pene 2.21.37 i Rotterdam. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)





Treningsglade Camilla Bønøgård løp på 2.47.28 og forbedra persen sin med over 7 minutter under Rotterdam Marathon. (Foto: Pål Kirkerød)





Victor Borge Svendsen er en allsidig atlet som leverte nok et sterkt maratonløp. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

Kvinner Brutto Netto 1 Haven Hailu VSR 02:22:01 02:22:00 2 Nienke Brinkman VSR 02:22:51 02:22:51 3 Zhanna TURI MAMAZHANOVA aix en provence VSR 02:26:54 02:26:52 4 Munkhzaya Bayartsogt VSR 02:29:25 02:29:24 5 Tristin van Ord VSR 02:29:32 02:29:30 6 Carolina Wikström VSR 02:29:51 02:29:49 7 Alisa Vainio VSR 02:29:56 02:29:54 8 Daisy Cherotich VSR 02:30:42 02:30:41 9 Astrid Verhoeven Mollem VSR 02:31:39 02:31:37 10 Whitney Macon VSR 02:32:48 02:32:46 ... 22 Camilla Bønøgård Sarpsborg VSR 02:47:58 02:47:28 273 Siri Hellevik Oslo V45 03:45:07 03:37:47 347 Aurora Fossøy Bø VSR 03:42:52 03:41:40 Menn 1 Abdi Nageeye MSR 02:04:56 02:04:56 2 Leul Gebreselassie MSR 02:04:56 02:04:56 3 Kiprop Reuben Kipyego MSR 02:05:12 02:05:11 4 Bashir Abdi MSR 02:05:23 02:05:23 5 Kenneth Kipkemoi MSR 02:06:22 02:06:20 6 Rodgers Ondati Gesabwa Guadalupe MSR 02:09:40 02:09:38 7 Abida Ezamzami MSR 02:09:52 02:09:52 8 Philemon Kacheran MSR 02:10:12 02:10:12 9 Bjorn Koreman MSR 02:10:32 02:10:32 10 Weynay Ghebresilasie MSR 02:12:17 02:12:17 … 90 Victor Borge Svendsen Halden MSR 02:32:36 02:32:32 149 Tom Roger Vege-Tangen SANDEFJORD M50 02:39:00 02:38:49 162 Eirik Gundersen Lillestrom M40 02:39:49 02:39:45 325 Øystein Wergeland Sandnes M35 02:48:23 02:48:14 356 Anders Felde Olaussen Bø MSR 02:49:43 02:48:44 578 Eirik Nakken Nilsen Oslo MSR 02:57:36 02:56:55 658 Eirik Fjeld Skien M40 02:59:00 02:58:25 846 Thomas Skjærbekk Fjerdingby M45 03:03:27 03:02:50 897 Jan Theo Didriksen Arntzen Birkeland MSR 03:04:55 03:04:16 953 Anders Alstad Prøsch Jakobsli M40 03:06:38 03:06:03 956 Bjørnar Degnes Sarpsborg MSR 03:06:42 03:06:12 1055 Erik Kriek Stord MSR 03:09:21 03:08:48 1118 Rune Vedvik Eidsvaag M40 03:10:18 03:09:22 1609 Tor Edvard Nakken Trondheim M35 03:20:22 03:19:25 1659 Torbjørn Velle-Forbord Stjørdal MSR 03:21:29 03:20:38

Rød asfalt, brustein og gammeldagse vindmøller er noe av det løperne får oppleve i Rotterdam Marathon. (Foto: arrangøren)



Maratonfeltet snor seg gjennom Rotterdams gater mens bygningene strekker seg mot himmelen. (Foto: arrangøren)