Fra Skansekaia går turen til Skateflua

I samarbeid men kommunen har nå arrangøren (Bedriftsidretten i Midt-Norge) valgt å legge både start og mål til ytre del av Skansekaia. Området her er fri for biltrafikk, og da slipper man å stenge Skansen-området som er et viktig trafikk-knutepunkt i kommunen.



Så langs Sjøgata mot Rådhuset og Brosundet.

På lørdag var det gjennomgang og gjennomløping av traséen. Med noen få justeringer, på grunn av veiarbeid, blir løypen den samme som i fjor. Godkjent løypemåler, Sigbjørn Lerstad vil kontrollmåle løypen den kommende uken. Arrangøren har disse tilbuda for løpetrengte deltakerer, 4,8 km, 10 km, halvmaraton, heilmaraton og barneløp.

For mer info og påmelding, besøk løpets nettside

Kartet viser første og siste delen av den 10 km lange løypen som blir brukt på alle distansene, bortsett fra 4,8 km-distansen som har egen trasé. Inne ved Nørvasundbroa tar man til venstre og returnerer tilbake til byen og Skansekaia.